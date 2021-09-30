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MLB／張育成二壘打一度追平皇家 培瑞茲美聯雙冠王機率大
皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）愈打愈猛，今天在主場對印地安人隊之戰再度開砲，首局就從對方先發投手普里塞克（Zach Plesac）的手中揮出3分砲，本季第48轟出爐，奪下美聯雙冠王的機會很大。
印地安人打完前4局追成4：5，旅美好手張育成5局上建功，左外野二壘打攻下全隊第5分、追平比數，但皇家在7、8局進帳5分，終場仍以10：5獲勝。
培瑞茲對印地安人連兩天出現全壘打，單季48轟再創大聯盟捕手史上新高，也是本季產量最多的球員，第2到5名依序是藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero）46轟、天使隊大谷翔平45轟、藍鳥隊塞米恩（Marcus Semien）44轟、教士隊塔提斯（Fernando Tatis）41轟。
培瑞茲今天2打數1安打，靠這支3分砲推升本季打點達121分，領先排名第2的白襪隊阿布雷尤（Jose Abreu）8分，球季賽只剩最後4戰，奪下美聯全壘打王、打點王應該沒有太大問題。
張育成擔任印地安人先發6棒、一壘手，4打數2安打、攻下1分打點，也被三振一次，本季打擊率2成32。
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