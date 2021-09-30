MLB／培瑞茲48轟平皇家隊史 全壘打榜領先小葛雷諾2支了

昨天才敲本季第47轟的皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez），不讓球迷等太久，第48轟也在今天出爐，此發三分彈不但是他生涯第200轟，也助他追平皇家隊史單季最多轟紀錄。

一局下面對印地安人先發投手普萊薩（Zach Plesac）的外角速球，培瑞茲一棒打到439英呎的中外野全壘打牆外，這發紅不讓使他與2019年的索勒（Jorge Soler），並列皇家隊史單季最多全壘打的選手。根據培瑞茲表示，不久前索勒還特地打電話給他，給他鼓勵並希望他能超越自己，成為皇家隊史全壘打紀錄的保持人。

培瑞茲本季打擊火力驚人，目前以48轟暫居聯盟全壘打王，同時121個打點更是讓他遙遙領先第二名阿布瑞尤（Jose Abreu）的113個，若並非皇家今年戰績不佳，培瑞茲想必也是美聯MVP最有力的候選人之一。

不過培瑞茲開轟後的下一局，因接球時滑倒受傷，雖然隨後仍完成第二個打席，但在被三振出局後，就先換下場休息，直到第五局皇家宣布，培瑞茲是因右腳踝扭傷而提前離場。