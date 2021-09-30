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MLB／藍鳥塞米恩44轟破二壘手紀錄 洋基柯爾核炸外卡告急

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
洋基推出王牌柯爾卻擋不住藍鳥火力，投6局被揮出9支安打，包括兩支全壘打，失5分都是自責分，雖然逃過敗投但球隊仍吞敗。 路透社
洋基推出王牌柯爾卻擋不住藍鳥火力，投6局被揮出9支安打，包括兩支全壘打，失5分都是自責分，雖然逃過敗投但球隊仍吞敗。 路透社

洋基隊今天推出王牌投手柯爾（Gerrit Cole）登板先發，對決挑戰美聯外卡緊咬不放的藍鳥隊，他投6局被揮出9支安打，包括兩支全壘打，失5分都是自責分；洋基雖在7局上追成5：5平手，8局下仍遭比切特（Bo Bichette）單場第2轟擊沈，終場5：6落敗，終止最近7連勝紀錄。

藍鳥二壘手塞米恩（Marcus Semien）首局就從柯爾的手中轟出左外野兩分砲，本季第44轟出爐，只落後天使隊大谷翔平1轟，大聯盟排名第4，塞米恩也成為大聯盟史上單季最多轟的二壘手。

藍鳥二壘手塞米恩成為大聯盟史上單季最多轟的二壘手。 路透社
藍鳥二壘手塞米恩成為大聯盟史上單季最多轟的二壘手。 路透社

比切特3局下轟出右外野陽春砲，8局下追加第2轟，本季累積28轟也締造隊史游擊手新紀錄 。

柯爾挑戰本季第17勝不成，幸好逃過敗投，接下來要看爭取外卡的變化，可能休3天就在球季賽最後一戰對決光芒隊，也可能在季後賽首戰、美聯外卡戰登板。

洋基今天不敵藍鳥後，美聯外卡排名仍居榜首，但只領先紅襪隊1場、藍鳥兩場勝差，明起最後4場球季賽可說場場關鍵。

藍鳥 柯爾 洋基

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