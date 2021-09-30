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MLB／改守位後火力更猛 藍鳥塞米恩成單季最多轟二壘手

聯合新聞網 / 綜合報導
藍鳥二壘手希米恩（右）擊出本季第44發全壘打，寫下二壘手史上單季最多轟紀錄 美聯社
藍鳥二壘手希米恩（右）擊出本季第44發全壘打，寫下二壘手史上單季最多轟紀錄 美聯社

藍鳥主場與洋基割喉第二戰，二壘手塞米恩(Marcus Semien)從柯爾（Gerrit Cole）手中擊出本季第44發全壘打，寫下二壘手史上單季最多轟紀錄，最終助藍鳥以6:5擊敗洋基。

此役塞米恩首打席就把柯爾97英哩四縫線速球掃出左外野大牆，這支兩分打點的紅不讓幫助藍鳥先馳得點，讓他正式超越勇士隊強森（Davey Johnson）於1973年球季的43轟紀錄，成為聯盟史上單季最多轟二壘手。這也是他9月第12轟，不但是本月聯盟最多，也是藍鳥隊使9月最多轟球員。

歷史上能有單季超過40轟表現的二壘手其實也僅4位，除了塞米恩和強森之外，雙城隊多齊爾（Brian Dozier）於2016年和紅雀隊霍斯比 (Rogers Hornsby)於1922年都敲出42轟。

過去幾年在運動家主要擔任游擊手的塞米恩，本季來到藍鳥後轉戰二壘手，今年先發出賽157場，其中有142場守二壘，而他本季的44轟中，只有4轟是擔任游擊手時擊出的。

藍鳥陣中有眾多大砲型球員，本季全隊一共敲出249發全壘打為聯盟之首，此役靠著塞米恩、畢切特（Bo Bichette）各一發全壘打再將數字推進到251轟，更重要的是，今天的勝利終止洋基近期7連勝，也讓藍鳥在紅襪同日贏球當下，持續以1場勝差緊咬佔據美聯外卡第二的紅襪。

藍鳥 洋基 Gerrit Cole

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