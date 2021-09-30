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MLB／喝酒後出拳打牆骨折 釀酒人牛棚大將季後賽報銷

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
「美國彭政閔」是你？釀酒人牛棚大將威廉斯在封王戰當天喝酒喝到一拳打在牆上，造成嚴重傷害，季後賽幾乎確定報銷。 路透社
「美國彭政閔」是你？釀酒人牛棚大將威廉斯在封王戰當天喝酒喝到一拳打在牆上，造成嚴重傷害，季後賽幾乎確定報銷。 路透社

釀酒人隊3天前奪下國聯東區冠軍，4年內二度封王，也是連續4年打進季後賽，今天卻傳出最重要的中繼投手威廉斯（Devin Williams）右手骨折的消息，原來他在封王戰當天喝酒喝到一拳打在牆上，造成嚴重傷害，季後賽幾乎確定報銷。

釀酒人27日在密爾瓦基主場8：4擊敗大都會隊，完成3連戰橫掃，威廉斯中繼1局無失分，不料賽後「樂極生悲」，造成球隊和自己的重大困擾。

他表示，當天球隊慶功後，自己又到外面喝了一些酒，「在家中感到有些沮喪、煩惱，然後就一拳打在牆上，事情就是這樣。」

威廉斯21日剛滿27歲，去年出賽22場投出4勝1敗9中繼、防禦率0.33，合計投27局失4分，只有1分自責，奪下國聯新人王。

今年是威廉斯生涯第3季，出賽58場又繳出8勝2敗23中繼3救援、防禦率2.50的佳績，成為釀酒人最重要的中繼投手，主要都在第8局登板，莫名其妙弄傷自己，也影響釀酒人在季後賽的調度。

威廉斯和「終結者」海德（Josh Hader）聯手，幫助釀酒人本季打完前7局領先的比賽，最後拿到70勝4敗，這下子教練團真的很傷腦筋。

威廉斯坦言對自己的行為感到很失望，必須好好譴責自己，他說：「讓教練團、球迷和所有人失望了，我知道自己在隊上的角色很重要，很多人都信任我。」

釀酒人高層證實，威廉斯的右手已裝上金屬護板，本季接下來所有比賽應該都無法再上場。

威廉斯 釀酒人

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