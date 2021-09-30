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MLB／沒機會挑戰百年紀錄 投手大谷本季不再登板

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平本季不會再上場投球，球季最後一次登板挑戰貝比魯斯之後「10勝、10轟」百年紀錄的可能性宣告歸零。 美聯社
大谷翔平本季不會再上場投球，球季最後一次登板挑戰貝比魯斯之後「10勝、10轟」百年紀錄的可能性宣告歸零。 美聯社

「投手大谷」確定關機，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）今天表示，大谷翔平本季不會再上場投球，球季最後一次登板挑戰「10勝+10轟」103年紀錄的可能性宣告歸零。

「大谷在投手丘上沒什麼需要再證明自己的了。」麥登表示：「他今年在投手丘上的表現已經超乎預期。」

大谷翔平今年徹底實行投打「二刀流」，作為投手先發23場，拿下9勝2敗，防禦率3.18；作為打者在151場出賽敲出45發全壘打，打擊率2成55，投手大谷雖然提前收兵，但是打者翔平還可以繼續堆高打擊數據。

大谷前一次登板是在9月27日，對水手隊7局失1分無關勝敗，照休息天數，10月4日的球季最後一場登板沒有問題，但天使隊決定放棄，麥登表示：「決定並不難，他最後2場先發表現很好，接下來也沒什麼要爭取的，不讓他繼續投是最好的方式。」

天使隊總管梅納西（Perry Minasian）也解釋，如果球隊還在競爭季後賽，大谷絕對是登板的第一人選，但目前並非如此，「他今年表現得令人驚艷，我也很期待他明年能做到什麼，說來瘋狂，我認為他的表現可能還可再升級。」

天使 大谷翔平 水手

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