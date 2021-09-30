探討大谷神話系列(中)：大聯盟的大谷被利用商品兼機器

隨著時間邁入10月份，2021年賽季也即將於本週末畫下句點。雖天使隊本季手中握有美聯「準MVP」大谷翔平，可是仍舊孤掌難鳴，再次無緣季後賽。不過，與藍鳥隊強打小葛瑞諾(Vladimir Guerrero Jr.)全壘打王爭奪戰，早已轉移焦點，讓天使隊連續7季無法進軍季後賽現實被遺忘。有趣的是，如果光就以大谷翔平登上媒體版面次數來看，很難想像，天使其實是一支百廢待舉的球隊。

2021年可以說是大谷職業生涯轉捩點，因為他在天使隊蜀中無大將時刻，跳了出來成為撐起天使隊投手與打線核心人物。在兩名主砲楚奧特(Mike Trout)與瑞登(Anthony Rendon)紛紛進入傷兵名單且歸隊遙遙無期當下，天使竟搖身一變成為大谷翔平的球隊。天使不振，卻遇上了大谷異軍突起，這可是讓深陷新冠疫情泥沼的大聯盟找到了開創話題泉源，再加上日本媒體民族主義推波助瀾之下，大谷翔平迅速成為大聯盟最炙手可熱的球員，「大谷現象」孕育而生。

大谷所要挑戰不僅僅是在場上與大聯盟內眾多好手切磋球技，而是試圖衝撞早已進化完成且根深蒂固、堅若磐石大聯盟文化與組織架構。毫無疑問的是，對大聯盟整個產業挑釁，而初到異地闖蕩的他，馬上就被大聯盟規範銬上緊箍咒。

礙於大聯盟規範，2018加盟天使的大谷翔平，僅能以小聯盟約身份，開啟挑戰這世界棒球最高殿堂序幕，雖說天使隊支付日本火腿隊最高額度2000萬美金入札金，但是大谷不同於過去以入札制度加盟大聯盟的日職前輩，動輒千萬年薪的身價，其薪水始終不及百萬美金，直到本季開打，才獲得天使隊兩年850萬美金複數年合約。由此可見，其實天使隊在簽下大谷時，仍舊有所保留。

大谷翔平出現，不僅令在鈴木一朗與松井秀喜退役後，苦尋代表人物的日本媒體，找到一份重要的精神寄託，也讓天使隊狠撈一筆大谷財。光是天使隊主場滿滿日本企業廣告看板與電視轉播權，就算天使隊即將再次與季後賽無緣，老闆莫瑞諾看在錢的份上，也只好睜一隻眼，閉一隻眼。反正，職業球隊永遠都可以期待「下個球季會更好」，錢，才是能夠繼續維持球隊營運關鍵要素。

大谷翔平出現，不僅令在鈴木一朗與松井秀喜退役後，苦尋代表人物的日本媒體，找到一份重要的精神寄託。 美聯社

只是，就在天使已宣告季後賽無望的同時，主帥麥登(Joe Maddon)也陷入一個兩難抉擇。那就是，大谷翔平該在何時關機，以備戰下一個球季。畢竟，就如先前所說，大谷挑戰大聯盟至今，依舊沒有完整地完成162場正規賽季(去年只有60場)，因此他的身體能否負荷如此漫長賽季，終究是個謎，更何況大谷本季是投打雙棲，在蠟燭兩頭燒情況下，撞牆期恐隨之而來，甚至很有機會再度成為傷兵，而抉擇就在麥登的一念之間。

大谷明顯在季賽進入到9月份時，面臨到不短卡彈期，導致全壘打數一度停滯，最近更是被藍鳥隊的小葛雷諾追上，再加上近期對手頻頻用「敬遠」方式閃避大谷，導致他喪失前幾個月全壘打獨走優勢。可以想見，麥登接下來的決定，會左右大谷翔平成績與未來。但是，在利益驅使和球員有機會贏得個人獎項雙重考量之下，天使隊很有可能會把這顆球團搖錢樹繼續擺在場上，這在利益掛帥的大聯盟眼中，可是再正常也不過，何樂而不為？

再說，今年大聯盟，可說是遇上百年難得一見球星瘟，處境有點窘。除了天使隊看板球星，有「地表最強」稱號的楚奧特因傷高掛免戰牌外，過去幾年大聯盟中幾位重砲手，諸如，釀酒人隊的葉力奇(Christian Yelich)與前國聯MVP，道奇隊的貝林傑(Cody Bellinger)紛紛在今年繳出職業生涯最差成績。而新生代強打者，目前只有小葛雷諾與教士隊小塔提斯(Fernando Tatis)表現不俗，其他重點球星，都在2021球季呈現「黯淡無光，不如預期」的狀態。

天使隊球迷寫下對大谷翔平感謝的標語。 美聯社

另外，在經歷過2021年「外部物質」醜聞後，眾多大聯盟王牌級投手們，也紛紛被迫「校正回歸」，導致投打對決中的可看性，再次大受影響。然而在眾多打擊之下，投打雙棲大谷翔平，儼然成為大聯盟挽救流失票房的救世主，只不過，這名來自東瀛傳奇將會是曇花一現，還是細水長流，最終決定權還是回到天使隊身上。

探討大谷神話系列(上)：日本的大谷崛起與被崇拜