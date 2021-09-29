MLB／培瑞茲終結全壘打荒 本季第47轟超越小葛獨居第一

沉寂7場後，皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）終於又開轟了，除了以47轟超車藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），本季首次獨居全壘打王，皇家也以6：4擊敗印地安人。

藍鳥小葛雷諾、皇家培瑞茲與天使大谷翔平的大聯盟全壘打王追逐戰成為季末焦點，不過三人近期都熄火，小葛連10戰未開轟、上週沒好球打的大谷則是連6戰熄火，直到培瑞茲在沉寂7場後於今日打破僵局，敲出領先全聯盟的第47轟，也是本季首次獨居全壘打王。

這發陽春彈是培瑞茲本季領先全聯盟的第17發超前轟，也為他打進第118分打點穩固打點王寶座，領先居次的阿布瑞尤（Jose Abreu）5分，有機會收下打擊雙冠王，增添年度MVP選票。

事實上賽前就有媒體分析培瑞茲最有機會在全壘打王爭奪戰脫穎而出，主因是皇家已無戰績壓力，最後2個對手也是無緣季後賽的印地安人與雙城；反觀藍鳥正與洋基進行割喉戰，小葛勢必會是重點提防對象；至於大谷則有大聯盟不樂見「亞洲全壘打王」的陰謀論，且最後一個系列賽對手也是正在爭第二張外卡的水手。果然培瑞茲今日就率先終結全壘打乾旱期，並繼續翻新史上單季最多轟捕手(少蹲捕75%場次)紀錄，距離隊史紀錄也只差1轟。