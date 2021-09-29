MLB／今日戰績表 大谷3支0但獲1保送連7場上壘
MLB今日戰績表
馬林魚 2:5 大都會
小熊 6:8 海盜
紅襪 2:4 金鶯
洋基 7:2 藍鳥
費城人 1:2 勇士
老虎 2:3 雙城
馬林魚 1:2 大都會(雙重戰)
釀酒人 2:6 紅雀
天使 2:5 遊騎兵
紅人 1:7 白襪
印地安人 4:6 皇家
光芒 3:4 太空人
國民 1:3 洛磯
響尾蛇 4:6 巨人
運動家 2:4 水手
教士 1:2 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
03:10 國民 vs. 洛磯
06:35 小熊 vs. 海盜
07:05 紅襪 vs. 金鶯
07:07 洋基 vs. 藍鳥
07:10 馬林魚 vs. 大都會
07:20 費城人 vs. 勇士
07:40 老虎 vs. 雙城
07:45 釀酒人 vs. 紅雀
08:05 天使 vs. 遊騎兵
08:10 紅人 vs. 白襪
08:10 印地安人 vs. 皇家
08:10 光芒 vs. 太空人
09:45 響尾蛇 vs. 巨人
10:10 運動家 vs. 水手
10:10 教士 vs. 道奇
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