MLB／今日戰績表 大谷3支0但獲1保送連7場上壘

沉寂7場後，皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）終於又開轟了，除了以47轟超車藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），本季首次獨居全壘打王，皇家也以6：4擊敗印地安人。

2021-09-29 16:55