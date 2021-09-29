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替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

MLB／今日戰績表 大谷3支0但獲1保送連7場上壘

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷今日3支0，靠著一次保送達成連七戰上壘，但全壘打已落後今日開轟的皇家培瑞茲2支。 美聯社
大谷今日3支0，靠著一次保送達成連七戰上壘，但全壘打已落後今日開轟的皇家培瑞茲2支。 美聯社

MLB今日戰績表

馬林魚 2:5 大都會

小熊 6:8 海盜

紅襪 2:4 金鶯

洋基 7:2 藍鳥

費城人 1:2 勇士

老虎 2:3 雙城

馬林魚 1:2 大都會(雙重戰)

釀酒人 2:6 紅雀

天使 2:5 遊騎兵

紅人 1:7 白襪

印地安人 4:6 皇家

光芒 3:4 太空人

國民 1:3 洛磯

響尾蛇 4:6 巨人

運動家 2:4 水手

教士 1:2 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

03:10 國民 vs. 洛磯

06:35 小熊 vs. 海盜

07:05 紅襪 vs. 金鶯

07:07 洋基 vs. 藍鳥

07:10 馬林魚 vs. 大都會

07:20 費城人 vs. 勇士

07:40 老虎 vs. 雙城

07:45 釀酒人 vs. 紅雀

08:05 天使 vs. 遊騎兵

08:10 紅人 vs. 白襪

08:10 印地安人 vs. 皇家

08:10 光芒 vs. 太空人

09:45 響尾蛇 vs. 巨人

10:10 運動家 vs. 水手

10:10 教士 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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