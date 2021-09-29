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MLB／大都會「雷神」睽違2年回歸 坦言差點哭出來

聯合新聞網 / 綜合報導
辛德賈德睽違2年重返大聯盟賽場。 美聯社
辛德賈德睽違2年重返大聯盟賽場。 美聯社

去年接受韌帶置換手術（俗稱TJ手術）的大都會投手「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）睽違2年強勢回歸大聯盟，他今天在對上馬林魚的比賽中先發投1局，僅花10球就輕鬆解決3個人次，而且直球速度最快達96.2英里。

辛德賈德在大都會對上馬林魚雙重賽第二戰首局上場投球，面對前面兩棒先送出2K，最後再以滾地球收下第3個出局數，直球速度最快達96.2英里。大都會最後在延長賽9局攻下超前分，以2：1收下今日雙重賽第二勝。

辛德賈德上次在大聯盟登板得回溯至2019年9月29日，距今正好已兩年。他在去年3月接受韌帶置換手術，原定今年6月就能歸隊，但因為手肘疼痛導致復健進度暫緩，8月時已接種過疫苗的他又感染新冠肺炎，讓他曾怨嘆「糟透了。」

辛德賈德這回重返大聯盟賽場，內心有諸多感觸，他說：「當我走回休息室時，聽到球迷的吶喊聲，我差點要落淚了。我並不是個容易感動的人，但那一刻真的很有感覺。」

辛德賈德退場時接受球迷熱烈歡呼。 美聯社
辛德賈德退場時接受球迷熱烈歡呼。 美聯社

29歲的辛德賈德在本季例行賽結束前還有機會登板，但他在今年季後就會成為自由球員，大都會正考慮是否要跟他續約。辛德賈德對此強烈表達留下來的意願，他說：「我認為我明年可能依舊會在這裡投球，紐約對我而言是個很特別的地方，我的心永遠與這裡同在。」大都會教頭羅哈斯（Luis Rojas）則表示，辛德賈德一直都很努力，球隊因他的表現而受益。

狄葛隆本季提前關機

雖然迎回辛德賈德，大都會卻在同日宣布2屆塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）將關機的消息，即使他已回到牛棚練投，但考量大都會已無緣季後賽，力拼回歸已無太大意義，因此本季確定不會再出賽。總計他本季繳出7勝2敗，92局就飆出146K、僅有11次保送，防禦率僅1.08。

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