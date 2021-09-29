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MLB／紅雀17連勝闖進季後賽 完成2.8%機率不可能任務
美國職棒紅雀隊今天以6：2擊敗釀酒人隊，不僅將隊史紀錄推升到17連勝新高，也就此鎖定外卡第二席位，拿下季後賽門票，誰能想到9月初紅雀隊晉級季後賽機率不到3%。
紅雀隊連續三年打進季後賽，也是隊史第5次以外卡身分晉級，前一次在2020年雖然在外卡賽被擋下，但另外三次都過關，2011年更上演外卡奪得世界大賽冠軍的「不死鳥」傳奇。
而今年紅雀隊的外卡戰在10月7日開打，對手將是兩支「百勝球隊」道奇或巨人隊其中之一，兩隊目前仍在爭取國聯西區龍頭。
今天靠著卡爾森（Dylan Carlson）、亞瑞納多（Nolan Arenado）以及朗登（Jose Rondon）開轟，加上韋恩萊特（Adam Wainwright）6局失2分的優質先發，為紅雀隊穩穩贏下勝利。
根據「FanGraphs」在9月8日的預估，紅雀隊晉級季後賽機率僅2.8%，不過從9月12日擊敗紅人隊開始，紅雀隊進入無敵狀態，打破隊史14連勝紀錄後仍持續堆高場次，也翻轉了數據預估。
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