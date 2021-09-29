MLB／大谷對天使發出警告？總經理：沒人想輸

美國職棒日本球星大谷翔平近日挑戰單季10勝未果，賽後發言「我喜歡這支球隊…但我更想贏球」。天使隊總經理米納希安今天回應說，「沒人想待在一支輸球的隊伍」。

美國時間9月26日，大谷翔平在洛杉磯天使主場繳出7局10次三振只失1分的優異投球成績，但欠缺打線相挺、牛棚失分，無緣單季10勝的里程碑。

大谷賽後的發言被媒體解讀為「對天使隊發出警告」，有意離隊，意指大谷在2023年球季之後成為自由球員，他會想到一支戰績更好的球隊。天使已經7個球季未打進季後賽。

大谷26日在賽後記者會上，坦言自己非常想打季後賽。他說：「我真的喜歡這支球隊。我愛這裡的球迷跟氣氛。但除了這些，我更想要贏球。對我來說這是最重要的事。」

除了大谷翔平之外，本季大多掛傷兵的天使招牌球星楚奧特（Mike Trout）近日也發言表示，今年球季結束之後，這個休賽季非常重要，希望球隊能夠運用手中的資金，好好補強陣容。

總教練麥登（Joe Maddon）也對媒體說，天使隊需要補強幾個一線先發投手。

對於陣中兩大球星、總教練先後對外發言，期待球隊補強，米納希安（Perry Minasian）今天在客場向媒體回應這個話題。

「沒有人想為一支常輸的球隊打球。」米納希安說，對於大谷、楚奧特的發言，「那正如我所預料的，大家都會這樣講，一點也不令人驚訝」。

米納希安說：「我謝謝他們的說法。我喜歡這樣，顯而易見的，楚奧特跟大谷都很想贏。而且不是只有他們兩個想贏，隊上很多球員都一樣，我保證，如果你去問，不管是哪一隊，大家都會講一樣的答案。」

而麥登今天評論大谷的言論，認為媒體過度解讀的成分比較多。

麥登說：「我們大家都一樣，每個人都想要贏球，但是任何以此解讀為他想要離開，都是一種誤解，這好像拼拼湊湊出來這些他從來沒講過的內容。」