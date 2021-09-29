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MLB／超狂史丹頓兩度連4場開轟 洋基力克藍鳥奪7連勝

聯合新聞網 / 綜合報導
「怪力男」史坦頓本季兩度連4場開轟，成為洋基隊史第七人。 路透社
「怪力男」史坦頓本季兩度連4場開轟，成為洋基隊史第七人。 路透社

洋基作客藍鳥系列戰今進行首場賽事，洋基隊陣中「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）連4場開轟，「法官」賈吉（Aaron Judge）也演出單場雙安包含一發陽春砲，反觀對手藍鳥則是打擊疲弱，全場僅敲3安，最終洋基就以7：2擊敗藍鳥，在美聯外卡領先第二名的紅襪2場勝差。

藍鳥今天在第1、4局靠著安打、保送串聯各攻下1分，比賽中後段就未再敲安。洋基則維持火燙手感，3局上賈吉先打出破蛋的陽春砲，第5局瑞佐（Anthony Rizzo）在1出局一二壘有跑者時適時敲出帶有打點的安打，跑者趁傳攻佔二三壘，接下來賈吉一記高飛犧牲打超前比分，5局打完，洋基取得3：2領先。

賈吉今演出單場雙安2打點。 美聯社
賈吉今演出單場雙安2打點。 美聯社

7局上，洋基攻勢再起，靠著勒梅休（DJ LeMahieu）的安打、賈吉獲得保送攻占壘包，接著已連3場開轟的史丹頓一棒掃出左外野方向的3分砲，本季第35轟出爐。9局上厄謝拉（Gio Urshela）再補上一發陽春砲，最終洋基就以7：2擊敗藍鳥，收下7連勝，外卡領先拉開至2場。

教頭布恩(Aaron Boone)賽後表示，我們就是持續奮戰，「我想史丹頓完美展現了球隊現在的狀態」，他更盛讚子弟兵像是頭獨角獸，只需靜靜觀賞他的表演。

而根據數據顯示，這顆被砲轟的84英哩變速球其實已快落地，距離本壘板高度只有1.26英呎，卻還是被史丹頓掃出牆，是他生涯開轟的最低一球。藍鳥教頭蒙托亞(Charlie Montoyo)賽後即使看了重播、還是不敢相信地說：「我不知道他怎麼能那樣擊球，球都快碰到紅土了，卻還是被打出牆外」。

值得一提的是史丹頓近期打擊手感相當火燙，9月份迄今打擊率為.304，92打數敲出10轟並貢獻25分打點。他成為洋基隊史第七位達成「單季兩度連4場開轟」壯舉的選手，前六人分別為貝比魯斯(Babe Ruth、1930年)、「鐵馬」賈里格(Lou Gehrig、1931年)、狄馬吉歐(Joe DiMaggio、1937年)、傳奇捕手貝拉(Yogi Berra、1956年)、馬里斯(Roger Maris、1961年)、A-Rod(Alex Rodriguez、2007年)，其中馬里斯與A-Rod更完成3次。

此外，史丹頓也是洋基隊史繼1999年的歐尼爾（Paul O'Neill）之後，第一位在9月的4場比賽中貢獻超過13分打點的球員。

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