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MLB／大谷翔平「想贏球」引討論 麥登：他沒說想離隊
天使隊日籍投打「二刀流」好手大谷翔平日前一番「想贏球」的言論，加上尚未討論延長合約，引起外界討論，不過總教練麥登（Joe Maddon）今天出來駁斥，「他又不是說想離隊」。
大谷翔平今年敲出45轟，外加9勝2敗、防禦率3.18的成績，是目前美聯MVP的熱門人選，然而天使隊的戰績卻也是他競逐MVP的一項劣勢。
2023年將成為自由球員的大谷翔平在27日被問到留隊意願，他表示自己很喜歡天使隊，「但除此之外，我想要贏球，這對我來說是最重要的事」。
麥登表示，自己也跟大谷一樣想要贏球，「但如果有人把他的想法誤解為想要離隊，那是錯誤的解讀，他沒有這麼說。」
「他也提到了自己有多愛這支球隊。」麥登補充說明：「這邊的球員、教練以及球迷，他都喜歡，我們也想繼續升級，而且這是未來不久就有可能發生的事情。」
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