MLB／誰奪MVP都當之無愧 小葛讚大谷：被送來地球做實驗

本季美聯MVP究竟花落誰家是球迷最熱切關注的焦點之一，隨著大谷翔平和小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的對決進入白熱化，小葛今天受訪時卻大方地稱讚對方，認為大谷強大的跟外星人一樣，他應該是從別的星球被送到地球做實驗。

在這次MVP的爭奪戰中，一邊是投打兼具的「二刀流」大谷翔平，另一邊是年僅22歲力拼打擊三冠王的小葛雷諾，兩人的表現可說是不分上下，誰落選MVP都相當可惜。近日小葛雷諾在接受《Z Deportes》訪問時，也毫不保留地讚美大谷祥平、表達對他的崇拜之意，更相信無論最終是誰拿下MVP，都是當之無愧。

小葛雷諾表示，「大谷翔平是一位偉大的球員、偉大的人，他非常謙虛又非常優秀，我認為他應該是某個被送來地球進行的實驗，來測試看看成效如何，看來這個實驗結果非常成功。」