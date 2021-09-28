MLB／洋基將與藍鳥正面對決 賈吉：用季後賽心態應戰

美聯外卡競爭進入膠著狀態，洋基、紅襪、藍鳥三隊難分難捨，洋基日前三連戰橫掃紅襪後，暫居外卡第一位置，但更大的考驗在等待他們，因為接連三天洋基將要和藍鳥正面對決、一舉高下。

先後橫掃遊騎兵和紅襪後，洋基目前處於六連勝的狀態，接下來對藍鳥的三連戰至關重要，目前洋基、紅襪、藍鳥分別各以1的勝差互咬對方，洋基和藍鳥的對戰結果將會大大影響整個外卡走向，上一次雙方交手最終是藍鳥戰了上風，四場比賽皆由藍鳥勝出。

洋基強打賈吉（Aaron Judge）也認為，大家必須要用另一種心態來看待與藍鳥的三連戰，「接下來和藍鳥的對戰將會充滿季後賽氛圍，有點像過去在波士頓的三場比賽，藍鳥是一支很棒的年輕球隊，當時他們在紐約把我們修理了一頓，看的出來他們也和我們一樣為季後賽拚命，所以這次去到多倫多應戰，比賽氣氛將會很有趣。」