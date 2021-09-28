MLB／「地下隊長」貝爾特拇指骨折 巨人恐陷入麻煩

聯盟龍頭舊金山巨人可能遇到大麻煩了!

在昨日對上洛磯比賽中，巨人本季的「地下隊長」一壘手貝爾特（Brandon Belt）被球擊中拇指骨折，他將在這兩天內接受檢查，但目前看來傷勢不樂觀，極有可能要缺陣一段時間。

事情發生在七局上，當時一壘有人貝爾特忽然偷點短打，不料卻遭落磯後援投手吉爾布雷斯 (Lucas Gilbreath)93英哩的速球擊中，他當場就握住自己的手、蹲在地上，露出痛不欲生的表情。

巨人陣中許多球員都在本季打出生涯年，33歲的貝爾特也不例外，本季在97場比賽中敲出29支全壘打以及0.274/.378/.597的打擊三圍，這幾項數據都比他生涯平均值高出不少，同時他的領袖風範帶領全隊，是巨人今年能走到聯盟第一位置的功臣之一。

拇指骨折對於像貝爾特這樣強力型的打者來說，是一種相當嚴重的傷害，受這種傷的球員通常都會缺席數週，甚至需要更長時間才能恢復到百分百的擊球水平。

巨人自2016年來首次進入季後賽，但仍與道奇在競爭國聯西區王位，這期間仍很需要貝爾特的打擊火力，若不幸落到外卡戰，貝爾特的缺席將會對巨人相當不利。