MLB／阿布瑞尤遭觸身致板凳清空 隊友凱柯預告要「復仇」

今日白襪與老虎比賽出現板凳清空的場面，白襪強打阿布瑞尤（Jose Abreu）在九局上被老虎投手朗格（Alex Lange）觸身上壘，隨後在積極拚搶二壘卻遭刺殺後，與老虎游擊手古德朗（Niko Goodrum）有激烈的言語交換，導致雙方球員怒氣上升、清空板凳衝進場內。

此役一度落後6分的老虎在八局下灌進5分，將比分追到7：8僅1分之差，在該局追分過程中，老虎新秀巴瑞德斯（Isaac Paredes）被對方一顆88英里的伸卡球砸中手後，白襪主砲阿布瑞尤下一局就被老虎投手以一顆97英哩四縫線擊中左手肘，讓他認定是報復行為，儘管白襪總教練當下就要求警告，但衝突仍在阿布瑞尤被觸殺於二壘時發生。

在發現阿布瑞尤和古德朗發生明顯的言語交換、兩人情緒非常火爆後，雙方板凳清空，不過雖然雙方球員已經糾纏在一團，甚至能看見有肢體衝突產生，但最後裁判並沒有驅逐任何球員。

朗格賽後特別聲明自己並非故意去砸阿布瑞尤，並表示他也沒有理由這麼做，「很明顯的，我沒有理由在球隊連追五分、落後一分之下，投出兩好球後再故意砸阿布瑞尤，在棒球場上不小心砸中對手是家常便飯，這絕對不是故意的。

儘管白襪最終仍以8:7保住勝利，但顯然白襪塞揚左投凱可（Dallas Keuchel）對於朗格的解釋不買帳，他向記者表示將有可能會在登板的時候為阿布瑞尤「復仇」，雙方將在美國時間10月1日進行三連戰。