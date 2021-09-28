快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／阿布瑞尤遭觸身致板凳清空 隊友凱柯預告要「復仇」

聯合新聞網 / 綜合報導
白襪強打阿布瑞尤（Jose Abreu）與老虎游擊手古德朗（Niko Goodrum）有激烈的言語交換，引發雙方板凳清空。 美聯社
白襪強打阿布瑞尤（Jose Abreu）與老虎游擊手古德朗（Niko Goodrum）有激烈的言語交換，引發雙方板凳清空。 美聯社

今日白襪與老虎比賽出現板凳清空的場面，白襪強打阿布瑞尤（Jose Abreu）在九局上被老虎投手朗格（Alex Lange）觸身上壘，隨後在積極拚搶二壘卻遭刺殺後，與老虎游擊手古德朗（Niko Goodrum）有激烈的言語交換，導致雙方球員怒氣上升、清空板凳衝進場內。

此役一度落後6分的老虎在八局下灌進5分，將比分追到7：8僅1分之差，在該局追分過程中，老虎新秀巴瑞德斯（Isaac Paredes）被對方一顆88英里的伸卡球砸中手後，白襪主砲阿布瑞尤下一局就被老虎投手以一顆97英哩四縫線擊中左手肘，讓他認定是報復行為，儘管白襪總教練當下就要求警告，但衝突仍在阿布瑞尤被觸殺於二壘時發生。

在發現阿布瑞尤和古德朗發生明顯的言語交換、兩人情緒非常火爆後，雙方板凳清空，不過雖然雙方球員已經糾纏在一團，甚至能看見有肢體衝突產生，但最後裁判並沒有驅逐任何球員。

朗格賽後特別聲明自己並非故意去砸阿布瑞尤，並表示他也沒有理由這麼做，「很明顯的，我沒有理由在球隊連追五分、落後一分之下，投出兩好球後再故意砸阿布瑞尤，在棒球場上不小心砸中對手是家常便飯，這絕對不是故意的。

儘管白襪最終仍以8:7保住勝利，但顯然白襪塞揚左投凱可（Dallas Keuchel）對於朗格的解釋不買帳，他向記者表示將有可能會在登板的時候為阿布瑞尤「復仇」，雙方將在美國時間10月1日進行三連戰

連戰 裁判 美國

相關新聞

MLB／超狂史丹頓兩度連4場開轟 洋基力克藍鳥奪7連勝

洋基作客藍鳥系列戰今進行首場賽事，洋基隊陣中「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）連4場開轟，「法官」賈吉（Aaron Judge）也演出單場雙安包含一發陽春砲，反觀對手藍鳥則是打擊疲弱，全場僅敲3安，最終洋基就以7：2擊敗藍鳥，在美聯外卡領先第二名的紅襪2場勝差。

MLB／誰奪MVP都當之無愧 小葛讚大谷：被送來地球做實驗

本季美聯MVP究竟花落誰家是球迷最熱切關注的焦點之一，隨著大谷翔平和小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的對決進入白熱化，小葛今天受訪時卻大方地稱讚對方，認為大谷強大的跟外星人一樣，

MLB／洋基將與藍鳥正面對決 賈吉：用季後賽心態應戰

美聯外卡競爭進入膠著狀態，洋基、紅襪、藍鳥三隊難分難捨，洋基日前三連戰橫掃紅襪後，暫居外卡第一位置，但更大的考驗在等待他們，因為接連三天洋基將要和藍鳥正面對決、一舉高下。 先後橫掃遊騎兵和紅襪後，洋

MLB／大谷奪MVP十拿九穩 藍鳥當地謀體都不看好小葛

大聯盟例行賽僅剩最後一週，專家球迷們不斷進行各獎項的分析，而大家最關注的獎項莫過於美聯MVP，目前大谷翔平最大競爭者非藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）莫屬，不過就連藍鳥當

MLB／阿布瑞尤遭觸身致板凳清空 隊友凱柯預告要「復仇」

今日白襪與老虎比賽出現板凳清空的場面，白襪強打阿布瑞尤（Jose Abreu）在九局上被老虎投手朗格（Alex Lange）觸身上壘，隨後在積極拚搶二壘卻遭刺殺後，與老虎游擊手古德朗（Niko Goo

MLB／大都會「雷神」睽違2年回歸 坦言差點哭出來

去年接受韌帶置換手術（俗稱TJ手術）的大都會投手「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）睽違2年強勢回歸大聯盟，他今天在對上馬林魚的比賽中登板1局，僅花10球就輕鬆解決3個人次，而且直球速度最快達96.2英里。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。