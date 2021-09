MLB／阿布瑞尤遭觸身致板凳清空 隊友凱柯預告要「復仇」

今日白襪與老虎比賽出現板凳清空的場面,白襪強打阿布瑞尤(Jose Abreu)在九局上被老虎投手朗格(Alex Lange)觸身上壘,隨後在積極拚搶二壘卻遭刺殺後,與老虎游擊手古德朗(Niko Goodrum)有激烈的言語交換,導致雙方球員怒氣上升、清空板凳衝進場內。

此役一度落後6分的老虎在八局下灌進5分,將比分追到7:8僅1分之差,在該局追分過程中,老虎新秀巴瑞德斯(Isaac Paredes)被對方一顆88英里的伸卡球砸中手後,白襪主砲阿布瑞尤下一局就被老虎投手以一顆97英哩四縫線擊中左手肘,讓他認定是報復行為,儘管白襪總教練當下就要求警告,但衝突仍在阿布瑞尤被觸殺於二壘時發生。

在發現阿布瑞尤和古德朗發生明顯的言語交換、兩人情緒非常火爆後,雙方板凳清空,不過雖然雙方球員已經糾纏在一團,甚至能看見有肢體衝突產生,但最後裁判並沒有驅逐任何球員。

朗格賽後特別聲明自己並非故意去砸阿布瑞尤,並表示他也沒有理由這麼做,「很明顯的,我沒有理由在球隊連追五分、落後一分之下,投出兩好球後再故意砸阿布瑞尤,在棒球場上不小心砸中對手是家常便飯,這絕對不是故意的。

儘管白襪最終仍以8:7保住勝利,但顯然白襪塞揚左投凱可(Dallas Keuchel)對於朗格的解釋不買帳,他向記者表示將有可能會在登板的時候為阿布瑞尤「復仇」,雙方將在美國時間10月1日進行三連戰。

