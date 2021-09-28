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MLB／大谷奪MVP穩了？ 藍鳥當地媒體都不看好小葛
大聯盟例行賽僅剩最後一週，專家球迷們不斷進行各獎項的分析，而大家最關注的獎項莫過於美聯MVP，目前大谷翔平最大競爭者非藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）莫屬，不過就連藍鳥當地媒體《多倫多星報》都坦言，大谷翔平奪MVP是十拿九穩。
根據《多倫多星報》分析指出，雖然目前小葛雷諾以46轟與皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）並列全壘打王，打擊率3成15與布蘭特利(Michael Brantley)並列第二，和第一名古利爾（Yuli Gurriel）3成17則僅有些微之差，但打點落後培瑞茲(Salvador Perez)多達12分，想要在僅剩6場比賽超車坐上打點王的寶座難度相當高。
文章隨後提到，小葛雷諾若無法奪下三冠王，那他在MVP的競爭上失去說服力，反觀二刀流大谷翔平，投打兩端都有出色的表現，使他仍成為最有力的人選，目前大谷在《Baseball Reference》的勝場貢獻值（WAR）以8.9高局聯盟第一，領先第七名的小葛6.7有2.2之多。
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