MLB／弟弟打爆哥哥 席摩兄弟寫史上第4度兄弟相殘

印地安人今天以8:3擊敗皇家隊,B.席摩(Bradley Zimmer)第8局敲出陽春砲,狙擊大2歲的親哥哥K.席摩(Kyle Zimmer),寫下大聯盟史上第4度「兄弟砲轟兄弟」,B.席摩開轟卻讓哥哥成為苦主,賽後也說:「心情很複雜」。

兄弟倆本季在大聯盟場上曾交手2打席,三振、保送各1,第3度遭逢發生在今天,K.席摩8局登板面對的首位打者就是自己的弟弟,B.席摩將一記84.5哩的偏低滑球掃成右外野陽春砲。

「我只能說心情很複雜。」B.席摩表示,先前的交手被哥哥解決,這次自己想討回來,開轟有點彌補回來的感覺,「但我不會因為從我哥手中開轟而覺得驕傲,希望我們有一天能在同隊打球,我更想要和他在同一隊。」

皇家隊投手K.席摩遭到親弟弟B.席摩砲轟。 法新社

根據統計,這僅是現代棒球(1900年)以來第4次出現「兄弟砲轟兄弟」,前3次依序為1904年10月7日史托瓦兄弟(George Stovall、Jesse Stovall)、1933年7月19日法瑞爾兄弟(Rick Ferrell、Wes Ferrell)及1975年5月29日尼可羅兄弟(Joe Niekro、Phil Niekro)。

Brother vs Brother 👀



Bradley Zimmer hit a homer off his brother Kyle Zimmer



(via @mlb)pic.twitter.com/nTuNasexDm