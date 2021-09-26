MLB／2支三壘打+2保送 大谷翔平又追平兩紀錄

天使隊日籍好手大谷翔平今天終於有球可打，面對水手隊敲出2支三壘打，也獲得2次保送，一口氣締造兩項紀錄，天使隊也以14：1大勝。

大谷翔平今天在1局下敲出三壘安打，3局下也敲出三壘打，天使隊在該局攻勢串聯，大谷打第2次時則在滿壘時選到保送，另外5局下也被保送，6局下才被三振出局，全場3打數2安打、2保送，另有3打點、3得分。

這兩支三壘打讓大谷翔平累積45轟、24次盜壘成功、7支三壘安打，成為繼1955年的傳奇球星梅斯（Willie Mays）之後，首位單季45轟、20次盜壘、6支三壘打以上的球員，梅斯當年是51轟、24次盜壘成功、13支三壘安打。

而加上後面兩次保送，大谷翔平近4場出賽獲得13次保送，再次追平大聯盟紀錄，紀錄保持人為1930年貝比魯斯（Babe Ruth）、2016年哈波（ Bryce Harper）、2021年葛蘭達（Yasmani Grandal），而大谷前3場11次保送也追平了2016年哈波的紀錄。