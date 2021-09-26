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MLB／母子從第3層看台摔落身亡 教士主場落敗遭淘汰

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
Jorge Soler(右)。 美聯社
Jorge Soler(右)。 美聯社

教士隊今天在聖地牙哥主場Petco Park對戰勇士隊，賽前發生悲劇，一對母子從第三層看台摔下，兩人不幸身亡，當地警方正在調查此事是意外，還是有其他原因造成。

教士、勇士3連戰第2戰賽前，不少觀眾正要進場，一名40歲婦人帶著兩歲兒子突然從看台掉落，警方後來證實兩人死亡，詳細身分還未公布。

由於當時正是進場時問，部分球迷看到這起悲劇，當場在座椅上痛哭，有人嚇到不想再談，警方形容這是非常可怕的事，並透露兩歲小孩的父親當時也在場內。

教士本季團隊薪資超過1億7000萬美元，大聯盟排名第8，在這場比賽打到延長10局以8：10落敗後，戰績掉到78勝77敗，確定無緣闖進季後賽。

勇士開路先鋒索勒（Jorge Soler）5打數3安打，攻下4分打點，成為球隊贏球大功臣，勇士82勝72敗仍在國聯東區排名第1，領先費城人隊1.5場勝差。

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