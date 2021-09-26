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MLB／光芒再度化身魔鬼魚 扳倒基襪完成首次分區2連霸

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
Mike Zunino。 路透社
Mike Zunino。 路透社

團隊薪資在大聯盟排名倒數第5的光芒隊，比下一堆豪門球隊，今天在佛州坦帕灣主場以7：3擊敗馬林魚隊，連兩季搶下美聯東區冠軍，

由於洋基5：3擊敗紅襪，兩隊並列美聯外卡排名第1，讓光芒分區封王魔術數字降到1，有機會在主場奪冠，現場湧進3783名球迷，也寫下本季單場觀眾人數新高。

光芒未讓支持者失望，和馬林魚打完前4局1：1平手，5局下朱尼諾（Mike Zunino）轟出兩分砲超前比數，一路領先到比賽結束，本季戰績升至96勝59敗，領先洋基、紅襪達8場勝差，也是美聯唯一勝率超過6成（6成19）的球隊。

光芒從1998年成為大聯盟新軍後，始終是小市場球隊，人氣都在後段班，不過已經拿到4次分區冠軍、兩座美聯冠軍（2008、2020年），最近4個球季勝率都超過5成。

相較洋基團隊薪資超過2億330萬美元，大聯盟排名第2，以及紅襪逼近1億8247萬美元、排名第6，光芒7082萬美元只在30隊名列26（印地安人4876萬美元墊底），能夠奪下分區冠軍真的很厲害。

光芒今天封王戰特別穿上過去魔鬼魚隊（Devil Rays）時期的球衣出賽，完成隊史首次分區2連霸，也是首次在主場奪下分區冠軍。

光芒 洋基 大聯盟

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