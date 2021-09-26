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MLB／神奇雙殺演出 紅雀隊15連勝破隊史紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
T.J. McFarland。 美聯社
T.J. McFarland。 美聯社

紅雀隊從落後到逆轉，今天以8：5擊敗小熊隊，創下隊史新高的15連勝，也穩居外卡第二，進軍季後賽的魔術數字只剩3。

從一開始2：4的落後，紅雀隊先在7局上攻下3分逆轉，9局上再添3分擴大領先，8局下小熊隊用三壘打、保送開局，原有機會得分，但紅雀隊靠著6名野手接力，僅投手、左右外野手沒參與，用兩次夾殺形成雙殺，化解危機。

紅雀隊拿下寶貴的勝利，讓他們超越1935年14連勝的原隊史紀錄，締造新的傳奇，也在國聯外卡第二位置領先，與下一名的費城人隊保持5場勝差。

見證8局的神奇雙殺，投手麥克法蘭（T.J. McFarland）賽後表示：「很不可思議的感覺，知道我們每一次上場都會贏球，感覺有點飄飄然，這也是一種自信而不是傲慢，這是我們激勵自己的方式。」

總教練席爾特（Mike Shildt）表示，要在這支球隊創下新紀錄是件難事，而他們辦到了，如今距離季後賽更近一步，「這就是我們這麼努力的原因，所有人都積極參與，沒有什麼幫助是微不足道的」。

紅雀 小熊隊 費城人

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