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MLB／史丹頓滿貫砲轟垮紅襪 洋基衝上外卡並列榜首

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

大聯盟球季賽已到最後階段，洋基隊「怪力男」史丹頓（ Giancarlo Stanton）今天對紅襪之戰立下大功，8局上轟出452英尺左外野滿貫砲，成為致勝一擊，洋基終場5：3獲勝，美聯外卡排名和紅襪並列榜首。

洋基作客波士頓對紅襪展開3連戰，昨天首戰8：3獲勝，史丹頓形容「這是系列賽重要的第一拳」。

兩隊今天第2戰打完前7局，洋基1：2落後，8局上史丹頓在滿壘時，面對紅襪左投赫南德茲（Darwinson Hernandez），把94英里速球轟出「綠色怪物」全壘打牆，讓現場爆滿的36103名球變得靜悄悄。

史丹頓這支大號滿貫砲是個人本季第33轟，幫助洋基超前3分，紅襪雖在9局下追回1分，終場仍以兩分之差落敗，不但吞下對戰5連敗，兩隊也以88勝67敗扯平。

史丹頓昨天5支3、包括1支3分砲，今天又有3支2的好表現，對紅襪這兩戰包辦8分打點，他說：「感覺很棒，很多事湧上心頭，很高興做到了，這可能是生涯對紅襪最重要的一擊。」

大聯盟本季賽事將在10月4日落幕，6日起展開季後賽，洋基、紅襪都剩最後7場球季賽，明天將進行最後一次交手，紅襪目前對戰仍以10勝8敗占上風。

紅襪 洋基 史丹頓

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