MLB／今日戰績表 洋基史丹頓滿貫砲勝紅襪拉出5連勝
MLB今日戰績表
紅雀 8:5 小熊
海盜 0:3 費城人
太空人 1:2 運動家
洋基 5:3 紅襪
皇家 1:5 老虎
馬林魚 3:7 光芒
遊騎兵 2:3 金鶯
大都會 vs. 釀酒人
藍鳥 vs. 雙城
國民 vs. 紅人
白襪 0:6 印地安人
勇士 vs. 教士
巨人 vs. 洛磯
道奇 vs. 響尾蛇
水手 vs. 天使
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:10 皇家 vs. 老虎
01:05 海盜 vs. 費城人
01:05 遊騎兵 vs. 金鶯
01:10 白襪 vs. 印地安人
01:10 馬林魚 vs. 光芒
01:10 國民 vs. 紅人
02:10 大都會 vs. 釀酒人
02:10 藍鳥 vs. 雙城
02:20 紅雀 vs. 小熊
03:10 巨人 vs. 洛磯
04:07 太空人 vs. 運動家
04:07 水手 vs. 天使
04:10 勇士 vs. 教士
04:10 道奇 vs. 響尾蛇
07:00 洋基 vs. 紅襪
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