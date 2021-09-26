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MLB／今日戰績表 洋基史丹頓滿貫砲勝紅襪拉出5連勝

聯合新聞網 / 整理
史丹頓滿貫砲助洋基勝紅襪。 洋基推特
史丹頓滿貫砲助洋基勝紅襪。 洋基推特

MLB今日戰績表

紅雀 8:5 小熊

海盜 0:3 費城人

太空人 1:2 運動家

洋基 5:3 紅襪

皇家 1:5 老虎

馬林魚 3:7 光芒

遊騎兵 2:3 金鶯

大都會 vs. 釀酒人

藍鳥 vs. 雙城

國民 vs. 紅人

白襪 0:6 印地安人

勇士 vs. 教士

巨人 vs. 洛磯

道奇 vs. 響尾蛇

水手 vs. 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:10 皇家 vs. 老虎

01:05 海盜 vs. 費城人

01:05 遊騎兵 vs. 金鶯

01:10 白襪 vs. 印地安人

01:10 馬林魚 vs. 光芒

01:10 國民 vs. 紅人

02:10 大都會 vs. 釀酒人

02:10 藍鳥 vs. 雙城

02:20 紅雀 vs. 小熊

03:10 巨人 vs. 洛磯

04:07 太空人 vs. 運動家

04:07 水手 vs. 天使

04:10 勇士 vs. 教士

04:10 道奇 vs. 響尾蛇

07:00 洋基 vs. 紅襪

球隊戰績表

太空人

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