MLB／今日戰績表 洋基史丹頓滿貫砲勝紅襪拉出5連勝

活水有魚，應付有餘。 MLB美聯出彩，芝加哥白襪隊23日克里夫蘭客場出賽之前，由小聯盟徵召26歲右投佛斯特（Matt Foster），結果在單日雙種賽首場賽事，經過7局以7比2取勝，拿下聯會最佳的8

2021-09-25 16:25