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MLB／今日戰績表 巨人4轟退洛磯成本季首支百勝球隊
MLB今日戰績表
紅雀 8:5 小熊
海盜 6:8 費城人
遊騎兵 8:5 金鶯
白襪 1:0 印地安人
皇家 3:1 老虎
馬林魚 vs. 光芒
洋基 8:3 紅襪
國民 7:8(局) 紅人
紅雀 12:4 小熊(雙重戰)
大都會 1:5 釀酒人
巨人 7:2 洛磯
藍鳥 1:3 雙城
水手 6:5 天使
太空人 2:14 運動家
道奇 4:2 響尾蛇
勇士 4:0 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:20 紅雀 vs. 小熊
04:05 海盜 vs. 費城人
04:07 太空人 vs. 運動家
04:10 洋基 vs. 紅襪
06:10 皇家 vs. 老虎
06:10 馬林魚 vs. 光芒
07:05 遊騎兵 vs. 金鶯
07:10 大都會 vs. 釀酒人
07:10 藍鳥 vs. 雙城
07:10 國民 vs. 紅人
07:15 白襪 vs. 印地安人
07:15 勇士 vs. 教士
08:10 巨人 vs. 洛磯
08:10 道奇 vs. 響尾蛇
09:07水手 vs. 天使
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