MLB／今日戰績表 巨人4轟退洛磯成本季首支百勝球隊

本季最後一次的「基襪系列賽」首戰，洋基打出殺進季後賽的決心，全場敲出15安，最終以8：3擊敗近期7連勝的紅襪。再加上藍鳥今天輸球，與洋基的勝差拉至2場，不過之後兩隊將正面對決，力拼美聯外卡最後一張門票。

2021-09-25 13:12