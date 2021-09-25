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MLB／今日戰績表 巨人4轟退洛磯成本季首支百勝球隊

聯合新聞網 / 整理
巨人4轟擊敗洛磯，成為聯盟首支百轟球隊。 路透社
巨人4轟擊敗洛磯，成為聯盟首支百轟球隊。 路透社

MLB今日戰績表

紅雀 8:5 小熊

海盜 6:8 費城人

遊騎兵 8:5 金鶯

白襪 1:0 印地安人

皇家 3:1 老虎

馬林魚 vs. 光芒

洋基 8:3 紅襪

國民 7:8(局) 紅人

紅雀 12:4 小熊(雙重戰)

大都會 1:5 釀酒人

巨人 7:2 洛磯

藍鳥 1:3 雙城

水手 6:5 天使

太空人 2:14 運動家

道奇 4:2 響尾蛇

勇士 4:0 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 紅雀 vs. 小熊

04:05 海盜 vs. 費城人

04:07 太空人 vs. 運動家

04:10 洋基 vs. 紅襪

06:10 皇家 vs. 老虎

06:10 馬林魚 vs. 光芒

07:05 遊騎兵 vs. 金鶯

07:10 大都會 vs. 釀酒人

07:10 藍鳥 vs. 雙城

07:10 國民 vs. 紅人

07:15 白襪 vs. 印地安人

07:15 勇士 vs. 教士

08:10 巨人 vs. 洛磯

08:10 道奇 vs. 響尾蛇

09:07水手 vs. 天使

球隊戰績表

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MLB今日戰績表 紅雀 8:5 小熊 海盜 6:8 費城人 遊騎兵 8:5 金鶯 白襪 1:0 印地安人 皇家 3:1 老虎 馬林魚 vs. 光芒 洋基 8:3 紅襪 國民 7:8(局

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