MLB／還是沒球打！ 大谷翔平3場11次保送平大聯盟紀錄
天使隊日籍投手大谷翔平近期壞球看到飽，今天面對水手隊又獲得4次保送，近3場得到11次保送，追平大聯盟紀錄，而水手隊的戰術奏效，終場以6：5險勝天使隊。
大谷翔平在23日獲得生涯新高的單場4次保送，隔天又被保送了3次，到今天面對水手隊5個打席，除了首打席遭到三振，接下來獲得4次保送，有2次是故意四壞。
大谷翔平追平了哈波（Bryce Harper）在2016年創下的3場11次保送大聯盟紀錄，而近50年來另一位在3場比賽獲得10次保送的則是邦茲（Barry Bonds）。
大谷也成為2003年邦茲之後，連續3場至少獲得3次以上保送的球員，再1場就可追平大聯盟至少3次以上保送連續場次紀錄，史上只有兩人辦到，就是1930年貝比魯斯（Babe Ruth）、1957年曼托（Mickey Mantle）。
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