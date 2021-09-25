MLB／生涯前3年僅7轟10盜 金鶯小將本季30-30成隊史第一人

近年來戰績不佳的金鶯隊，今年最大亮點肯定非外野手穆林斯（Cedric Mullins）莫屬了，他先是在7月份生涯首度入選明星賽，今天在與遊騎兵隊的比賽中更敲出本季第30轟，成為金鶯隊史首位達成「30轟、30盜」的球員。

穆林斯在2局下敲出一發3分砲，幫助球隊取得4：2領先，本季第30轟出爐，根據金鶯隊官方推特指出，穆林斯完成單季30轟、30盜壯舉，成為金鶯隊史第一人。此外，他也是全大聯盟本季第一位完成這項紀錄的選手。

26歲的穆林斯在生涯前3年合計只有過7發全壘打、10次盜壘成功，但在今年獲得足夠的出賽機會後表現大爆發，可謂打出生涯年，多項數據都創下新高，目前他打擊率.301，另有30轟、30盜、59分打點表現。

穆林斯不只象徵攻擊數據的標準化加權得分創造（Weighted Runs Created Plus, wRC+）高出聯盟平均，守備方面也有不錯表現，本季他的出局製造值（OAA）為10，在中外野手中排名第五。