MLB／柯爾、史丹頓聯手破紅襪 洋基續坐美聯外卡第二

本季最後一次的「基襪系列賽」首戰，洋基打出殺進季後賽的決心，全場敲出15安，最終以8：3擊敗近期7連勝的紅襪。再加上藍鳥今天輸球，與洋基的勝差拉至2場，不過之後兩隊將正面對決，力拼美聯外卡最後一張門票。

洋基首局面對紅襪隊先發投手（Nathan Eovaldi）就先來個下馬威，勒梅休（DJ LeMahieu）、瑞佐（Anthony Rizzo）、賈吉（Aaron Judge）、托瑞斯（Gleyber Torres）安打串聯攻下3分。3局上瑞佐、賈吉再靠著安打、保送上壘，接下來四棒「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）轟出右外野方向的3分全壘打，也是他本季第32轟，紅襪換投仍無法及時止血，東岡凱爾（Kyle Higashioka）的內野安打再送回壘上跑者，3局打完，洋基已取得7：0領先。

紅襪隊狄佛斯（右）開轟後開心地與隊友赫南德茲（左）慶祝。 美聯社

6局下紅襪展開反攻，赫南德茲（Enrique Hernandez）、史瓦伯（Kyle Schwarber）靠著安打上壘，接著第四棒狄佛斯（Rafael Devers）毫不遜色，同樣打出右外野方向的三分砲，將比分追至3：7。不過7局上，紅襪又馬上遭到托瑞斯全壘打狙擊，終場，洋基就以8：3擊敗死對頭紅襪。

除了史坦頓領軍的打線有貢獻，洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）封鎖紅襪也是致勝功臣，此戰先發主投6局失3分演出優質先發，另送出6次三振、3次保送，賽後防禦率上升至3.08。教頭布恩也肯定柯爾的表現，「他就是我們的王牌，能讓人放心把球交付出去的清單非常少，他絕對是其中之一！」

此外洋基的外卡主要競爭對手藍鳥打線則是持續低迷，近期吞下3連敗，且得分都不超過2分，今天也以1：3敗給雙城，在美聯外卡落後第二名的洋基2場勝差，不過藍鳥仍有機會擠下洋基挺進季後賽，因為洋基剩下的8場比賽每場都是硬仗，除了要對上紅襪、光芒，9月底也將與藍鳥正面對決3連戰，屆時才是定生死的時候。