MLB／黃金獵犬衝上投手丘 狗球僮「菜鳥」意外爆紅

美國職棒小聯盟3A賽事22日出現不速之客,比賽一度中斷,原來是客串球僮的黃金獵犬太過興奮,跑上投手丘。這個意外的可愛畫面登上美國主要媒體的社群版面。

場景發生在多倫多藍鳥3A的水牛城野牛隊(Buffalo Bisons)主場,台灣投手王建民2013年曾效力於此,出賽9場拿下4勝3敗。美國時間22日主場球隊輸球,但開賽不久發生的插曲,卻讓這隻黃金獵犬知名度大增。

野牛隊1局下進攻,2出局,輪到名人堂球星之子畢吉歐(Cavan Biggio)打擊時,名叫「菜鳥」魯吉(Rookie)大狗突然闖入投手與打者之間,到投手丘上晃了一圈之後,被叫回三壘側的休息區。

魯吉與野牛隊算是因為疫情而結緣。牠原是另一支小聯盟球隊翠登轟雷(Trenton Thunder)的狗球僮。

今年藍鳥大聯盟隊伍因為加拿大防疫規定,無法在多倫多主場比賽,借用位在紐約州的野牛隊薩蘭球場(Sahlen Field)當主場,小聯盟3A的野牛隊另覓場地,有幾場到紐澤西州的轟雷球場比賽,也因此與魯吉結緣。

藍鳥隊7月底歸巢多倫多,漂泊在外的野牛隊也在8月回歸主場,22日迎戰費城人3A的理海谷鋼鐵豬(Lehigh Valley IronPigs),舉辦狗狗主題日,來自紐澤西州的魯吉擔綱球僮,比賽時在場邊待命,幫打者撿球棒。

