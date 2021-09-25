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MLB／雙重賽敲8轟擊潰小熊 紅雀14連勝平86年隊史紀錄
紅雀與小熊今進行雙重賽，不死鳥打線依舊兇猛，一路壓著小熊打，兩場比賽分別以8：5、12：4獲勝，追平隊史在1935年創下的最長14連勝紀錄，並持續穩座國聯外卡第二。
紅雀作客小熊雙重賽第一場，靠著戈爾史密特（Paul Goldschmidt）、歐尼爾（Tyler O'Neill）、朗登（Jose Rondon）3人輪流開轟，最終以8：5擊敗小熊。
第二場紅雀隊火力更加旺盛，在7局的比賽中，僅有第4、6局未得分，而且共敲出5發全壘打。2局上歐尼爾率先打出三分砲，3局上努特巴爾、迪隆（Paul DeJong）背靠背開轟，7局上貝德（Harrison Bader）再和努特巴爾演出一次背對背全壘打。
總計今天兩場比賽紅雀一共敲出8轟，打得小熊潰不成軍，歐尼爾、努特巴爾（Lars Nootbaar）兩人就貢獻了4支。單日拿下2勝後紅雀推進14連勝，成為史上第8支能在9月後有此連勝紀錄的球隊，也持續穩座國聯外卡第二，領先費城人已拉開到5場勝差，剩餘8戰有5戰對手還是重建的小熊，只有3場是對同區領先者釀酒人，拿下第二張外卡搶進季後賽幾乎是十拿九穩。
WWWWWWWWWWWWWW— St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 25, 2021
14 straight wins ties the all-time club record! pic.twitter.com/efxscrvSXQ
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