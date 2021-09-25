快訊

《鹹蛋超人》遭大陸全面下架！廣電總局吐關鍵原因：堅決抵制

iPhone 13首摔用戶 手滑螢幕慘砸整片碎

MLB／就是不給你打！ 日媒：美國人不想看大谷拿全壘打王

聯合新聞網 / 綜合報導
大葛翔平在前2場與太空人交手的比賽中共被保送了7次，幾乎沒有好球可打。 美聯社
大葛翔平在前2場與太空人交手的比賽中共被保送了7次，幾乎沒有好球可打。 美聯社

大谷翔平在前2天對戰太空人共獲得7次四壞球保送，就有日本駐美記者感慨地寫道：「美國雖號稱種族大熔爐，但不想看亞洲人拿全壘打王的人還是很多，雖然很遺憾但這就是現實。」

大谷翔平於台灣時間22日打出本季第45轟，距離全壘打王只差1轟，不過他在隔天對上太空人的比賽中，創下個人紀錄單場4次保送，24日又獲得3次保送，日媒朝日新聞《Aera.dot》撰文表示，大谷雖然不是被故意四壞，但顯然地幾乎沒有好球可打，這種情況很難追上46轟的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、培瑞茲（Salvador Pérez）。

記者接著諷刺地表示：「神秘的是太空人戰績在美聯西區獨走，毫無疑問會是分區龍頭了，但卻公然迴避與大谷對決，我好奇他們在與小葛雷諾、培瑞茲對戰的時候也會這樣嗎？」

此外，大谷翔平也成為報復觸身球的目標，天使16日對戰白襪取得6分領先，9局上壘上無人時，白襪隊投手連續對大谷投出危險球，第一球往大谷的腰部丟但他趕緊向後縮，第二球丟成挖地瓜，第三球則砸中大谷的腳。由於前一天白襪3度遭球吻，大谷似乎成為報復的目標，大聯盟也將投故意觸身球的白襪投手停賽3場、教頭拉魯薩（Tony La Russa）停賽1場處分。

一名打過大聯盟的日籍選手受訪時說：「如果要報復大谷，第一球差點砸到應該就夠了，後面第2、第3球不太正常。有人說太空人不跟大谷對決是因為認同大谷的實力，但我可不這麼認為，他們是不想讓他拿到全壘打王，大聯盟還是有潛在對亞洲球員的歧視。」

太空人 日本

相關新聞

MLB／就是不給你打！ 日媒：美國人不想看大谷拿全壘打王

大谷翔平在前2天對戰太空人共獲得7次四壞球保送，就有日本駐美記者感慨地寫道：「美國雖號稱種族大熔爐，但不想看亞洲人拿全壘打王的人還是很多，雖然很遺憾但這就是現實。」

MLB／張育成3安 難擋白襪分區封王

台灣好手張育成昨對白襪隊雙重賽打好打滿，總計六打數敲出三安，把握住機會表現，不過隨著雙重賽首戰落敗，印地安人隊確定無緣季...

MLB／索托再敲雙響炮 將成最年輕最多單場多轟球員

儘管國民本季已經無緣季後賽，但索托（Juan Soto）還是要來搗蛋，連兩局皆敲出全壘打，讓紅人與外卡第二的紅雀勝差擴大到5.5。 索托身為左打者，今天兩支全壘打竟都敲向左外野牆外，這兩轟分別發生在

MLB／藍鳥賠了夫人又折兵 與洋基勝差再擴大

對藍鳥來說今天真是屋漏偏逢連夜雨，先是以7:2敗給雙城，導致與洋基勝差擴大到1，在第五局還傷了近況火熱的小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)，最慘的是他是被自己人弄傷提前離場。 五局下

MLB／太空人怕了？大谷翔平開轟後 2場7次保送

天使隊今天以3：2擊敗太空人隊，日籍好手大谷翔平依舊沒什麼好球可打，今天連三打席獲得保送，對戰太空人隊近2場就有7次保送...

MLB／紅雀12連勝39年來最長 韋恩萊特達2000K里程碑

紅雀和釀酒人四連戰今天進入到尾聲，前三戰皆由紅雀拿下了勝利，此役前四局結束反倒由釀酒人以5:0佔上風，不過紅雀隨後狂砍8分其中包括戈爾史密特(Paul Goldschmidt)的雙響炮，最終紅雀以8:5橫掃釀酒人，同時也收下近期的12連勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。