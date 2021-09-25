MLB／就是不給你打！ 日媒：美國人不想看大谷拿全壘打王

大谷翔平在前2天對戰太空人共獲得7次四壞球保送，就有日本駐美記者感慨地寫道：「美國雖號稱種族大熔爐，但不想看亞洲人拿全壘打王的人還是很多，雖然很遺憾但這就是現實。」

大谷翔平於台灣時間22日打出本季第45轟，距離全壘打王只差1轟，不過他在隔天對上太空人的比賽中，創下個人紀錄單場4次保送，24日又獲得3次保送，日媒朝日新聞《Aera.dot》撰文表示，大谷雖然不是被故意四壞，但顯然地幾乎沒有好球可打，這種情況很難追上46轟的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、培瑞茲（Salvador Pérez）。

記者接著諷刺地表示：「神秘的是太空人戰績在美聯西區獨走，毫無疑問會是分區龍頭了，但卻公然迴避與大谷對決，我好奇他們在與小葛雷諾、培瑞茲對戰的時候也會這樣嗎？」

此外，大谷翔平也成為報復觸身球的目標，天使16日對戰白襪取得6分領先，9局上壘上無人時，白襪隊投手連續對大谷投出危險球，第一球往大谷的腰部丟但他趕緊向後縮，第二球丟成挖地瓜，第三球則砸中大谷的腳。由於前一天白襪3度遭球吻，大谷似乎成為報復的目標，大聯盟也將投故意觸身球的白襪投手停賽3場、教頭拉魯薩（Tony La Russa）停賽1場處分。

一名打過大聯盟的日籍選手受訪時說：「如果要報復大谷，第一球差點砸到應該就夠了，後面第2、第3球不太正常。有人說太空人不跟大谷對決是因為認同大谷的實力，但我可不這麼認為，他們是不想讓他拿到全壘打王，大聯盟還是有潛在對亞洲球員的歧視。」