桌球／WTT球星挑戰賽 莊智淵不敵南韓李尚洙止步16強
台灣「桌球教父」莊智淵今天凌晨在世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽卡達站男單16強，以1比3不敵南韓好手李尚洙，受阻8強門外。
世界排名27的莊智淵，也是今年東京奧運桌球國手，8月才從日本返台的他幾乎一刻不得閒，9月中先在110年全國運動會桌球男團賽，率領高雄市擊敗由「國民金孫」林昀儒所領軍的台北市奪冠，接著又馬不停蹄轉戰WTT球星挑戰賽卡達站，並一路過關斬將挺進16強。
今天凌晨莊智淵遭遇世界排名22的南韓名將李尚洙，兩人生涯前5次交手，莊智淵僅拿下1勝，接下來苦吞對戰4連敗。
莊智淵今天開局暖機稍慢，前兩局接連以5比11、8比11連丟2局，也讓對手提前取得「聽牌」優勢；第3局他展開反撲，以11比6止血並還以顏色；可惜最終仍以8比11棄守，無緣晉級8強。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言