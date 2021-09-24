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桌球／WTT球星挑戰賽 莊智淵不敵南韓李尚洙止步16強

中央社 / 台北24日電
莊智淵。 新華社
莊智淵。 新華社

台灣「桌球教父」莊智淵今天凌晨在世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽卡達站男單16強，以1比3不敵南韓好手李尚洙，受阻8強門外。

世界排名27的莊智淵，也是今年東京奧運桌球國手，8月才從日本返台的他幾乎一刻不得閒，9月中先在110年全國運動會桌球男團賽，率領高雄市擊敗由「國民金孫」林昀儒所領軍的台北市奪冠，接著又馬不停蹄轉戰WTT球星挑戰賽卡達站，並一路過關斬將挺進16強。

今天凌晨莊智淵遭遇世界排名22的南韓名將李尚洙，兩人生涯前5次交手，莊智淵僅拿下1勝，接下來苦吞對戰4連敗。

莊智淵今天開局暖機稍慢，前兩局接連以5比11、8比11連丟2局，也讓對手提前取得「聽牌」優勢；第3局他展開反撲，以11比6止血並還以顏色；可惜最終仍以8比11棄守，無緣晉級8強。

莊智淵 桌球 林昀儒

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