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MLB／索托再敲雙響炮 將成最年輕最多單場多轟球員

聯合新聞網 / 綜合報導
索托有機會成為最多場單場兩轟以上的球員。 路透社
索托有機會成為最多場單場兩轟以上的球員。 路透社

儘管國民本季已經無緣季後賽，但索托（Juan Soto）還是要來搗蛋，連兩局皆敲出全壘打，讓紅人與外卡第二的紅雀勝差擴大到5.5。

索托身為左打者，今天兩支全壘打竟都敲向左外野牆外，這兩轟分別發生在第六局和第七局，是他本季第28和29轟。索托一個月後將滿23 歲，他生涯目前已經有11場比賽，單場敲出兩支以上的全壘打，只差一場就能超越馬修斯（Eddie Mathews），有機會在23歲生日之前，成為有最多場單場兩轟以上的球員。

另外索托今天也選到1次保送，而這個保送也替他寫下隊史新紀錄，以131次保送正式超越由哈波（Bryce Harper）在2018年所寫下的130次，成為隊史單季最多保送球員。不過更驚人的是，索托是目前聯盟裡，唯一保送次數多於三振次數（84次）的球員，保送三振比是1.56。

國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）對索托也是讚譽有加，他表示，「他不會輕易放過每次打擊的機會，他很專注於選球，我認為他應該也要在MVP的討論名單當中，他今年的表現太亮眼了。」

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