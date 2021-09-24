MLB／藍鳥賠了夫人又折兵 與洋基勝差再擴大

聯合新聞網 / 綜合報導
近況火熱的古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)，遭隊友弄傷提前離場。 美聯社
近況火熱的古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)，遭隊友弄傷提前離場。 美聯社

對藍鳥來說今天真是屋漏偏逢連夜雨，先是以7:2敗給雙城，導致與洋基勝差擴大到1，在第五局還傷了近況火熱的小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)，最慘的是他是被自己人弄傷提前離場。

五局下雙城賈維爾（Mitch Garver）擊出一支撞牆的二壘安打，藍鳥中外野手格里齊克（Randal Grichuk）為了阻止一壘上的跑者唐納森（Josh Donaldson）回本壘得分，一接到球就準備回傳給內野手，古瑞爾好心想騰出更多傳球空間給格里齊克，於是便半蹲在草地上，不料右手卻慘遭格里齊克的釘鞋「輾壓」，當場右手中指就爆血。

經過隊醫檢查後，古瑞爾手指裹著毛巾退場。根據X光片顯示，古瑞爾的手指沒有斷裂，但中指卻縫了兩針。

古瑞爾九月表現亮眼，打擊率.364，30打點為聯盟之冠，也追平葛魯伯(Kelly Gruber)成為隊史單月最多打點的打者，因此小古利爾的受傷，對藍鳥來說無疑是一個巨大噩耗。

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