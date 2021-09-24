MLB／太空人怕了？大谷翔平開轟後 2場7次保送

天使隊今天以3：2擊敗太空人隊，日籍好手大谷翔平依舊沒什麼好球可打，今天連三打席獲得保送，對戰太空人隊近2場就有7次保送，全壘打數量也只能繼續停在45轟。

大谷翔平今天擔任第二棒、指定打擊，首局雖然被太空人投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）三振，但接下來4局、6局、7局，不管壘上有沒有人，都獲得保送上壘。

雖然打擊沒有機會表現，但是大谷翔平還有快腿，6局保送上壘後，在2出局時盜壘成功，下一棒瓦許（Jared Walsh）也遭到保送，而梅菲爾德（Jack Mayfield）一棒清空壘包，這2分打點也幫助天使隊以3：1領先。

日籍好手大谷翔平今天對上太空人隊依舊沒什麼好球可打，連三打席獲得保送，但仍有快腿表現。 路透社

大谷翔平今天總計1打數無安打，打擊率小幅下修到2成55，另有3次保送，以及本季第24次盜壘成功。

天使隊與太空人隊的四連戰中，大谷翔平在22日敲出本季第45發全壘打，但接下來兩天、10打席，獲得7次保送，其中有2次是故意四壞。

日籍好手大谷翔平今天對上太空人隊依舊沒什麼好球可打，連三打席獲得保送，但仍有快腿表現。 路透社