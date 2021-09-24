MLB／白襪單局三響砲炸裂 相隔13年再次分區封王

今天作客印地安人的白襪來勢洶洶，二局下直接上演單局三響砲的戲碼，一局直接灌進6分，終場白襪以7:2擊敗印地安人，除了成為美聯第二支取得季後賽門票的球隊，更是成為大聯盟今年首支分區封王的球隊。

白襪開局就旗開得勝，首局靠著開路先鋒安德森（Tim Anderson）轟出全壘打先馳得點，第二局再開啟一個狂轟6分的大局，最驚人的是竟出現三支全壘打，包括羅伯特（Luis Robert）、希曼尼茲(Eloy Jimenez)背靠背炸裂、以及安德森個人再賞第二發紅不讓，導致印地安人此役先發瑟瓦雷（Aaron Civale）僅投1.2局，就帶著7分責失離場、最終也苦吞敗投。

白襪近幾年來都是季後賽的稀客，除了去年有爭取到外卡資格之外，上一次打進季後賽要追溯到2008年，而白襪也就是相隔這13年，首次回到美聯中區龍頭的寶座。

白襪本季的大躍進，或許和名人堂教頭拉魯薩（Tony La Russa）「回鍋」擔任總教練一職大有關係，他在2011帶領紅雀拿到總冠軍的三天後立刻宣布退休，直到本季才決定重操舊業，幾天後將滿77歲的拉魯薩，目前是現役最年長的總教練。

此役擊出雙響砲的安德森賽後表示，「我認為我們找到了合適的教練，我很滿意他處理事情的方式，並能成為這支球隊的一員，很高興我們今天能晉級。」