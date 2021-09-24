MLB／對手寧故意保送也不對決 網友笑稱大谷翔平「變甲子園的松井秀喜」

目前仍在爭奪美聯全壘打王寶座的大谷翔平，在臺灣時間23日以指定打擊身份出戰太空人隊。結果他這場比賽被對方保送4次，包含兩次故意四壞球，幾乎沒有出手打擊的機會，引起記者和網友們的熱議。

根據日本媒體「Full-Count」報導，當天使和太空人5比5平手進入延長賽，大谷在二壘有人、無人出局的場面上場打擊。緊盯這場賽事的大聯盟記者包林傑（Rhett Bollinger）發推，表示看起來太空人有意在一壘空著的情況下，跟大谷翔平正面對決。

然而，投手丟了兩顆壞球陷入球數落後，太空人隨即進行申告敬遠，免費奉送大谷站上壘包。包林傑於是再度發推表示「然後球數2-0大谷翔平就被敬遠了……」。另一位記者福雷徹（Jeff Fletcher）則是在對決時困惑「我不懂太空人為何這時要硬碰硬」，後來看到敬遠則說「OK，在丟兩球後敬遠他了」。

日本媒體「ABEMA TIMES」指出，由於這是大谷本場比賽第二次被敬遠，不少球迷們紛紛表示「松井秀喜嗎」、「已經變成高中松井狀態了」、「什麼時候松井上身了」。松井秀喜在高中時期，因為打擊威力驚人，在對手刻意閃避之下，曾締造「連續五打席敬遠」的紀錄。如今大谷在這場比賽之後，本季被敬遠次數來到15次，高居美聯第一，明顯成了大聯盟投手避之唯恐不及的目標。