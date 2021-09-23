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MLB／美聯MVP將花落誰家？小葛雷諾自信喊話：我就是

聯合新聞網 / 綜合報導
小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）認為自己就是今年美聯MVP。 路透
小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）認為自己就是今年美聯MVP。 路透

隨著例行賽即將進入尾聲，球迷除了期待季後賽的對戰組合之外，MVP角逐戰也是重頭戲，美聯MVP得主基本上將落在大谷翔平和小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）兩人之中，對此，小葛雷諾日前在接受訪問時大方表示，自己就是今年MVP。

小葛雷諾本季打擊表現確實一鳴驚人，繳出46轟、182安、105打點、120得分的成績，打擊三圍.323/.413/.617，其中全壘打、安打、得分、打擊率都為聯盟之冠。

小葛雷諾在訪問中被問到自己和目前最強大的競爭者大谷翔平，他充滿自信的說道：「我認為自己是MVP，但大家也知道大谷真的非常優秀，培瑞茲（Salvador Perez）也是，所以無論最後的結果如何，我都會很高興，但我確實相信自己是MVP。」

不過，大聯盟官網昨日公布年度MVP自辦投票的結果，目前多數專家仍把第一名選票投給大谷翔平，大谷最終是以56張第一名選票坐穩第一，遙遙領先第二名的小葛雷諾，共獲得15張第一名的選票。

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