MLB ／洋基勝遊騎兵 半場勝差領先藍鳥躍居外卡第2

8下2出局後，紐約洋基先由托瑞斯二壘打突破平手僵局，再靠桑契斯2分砲鎖住勝利，7比3擊敗德州遊騎兵。拜這1勝之賜，洋基以半場勝差擠下多倫多藍鳥，重返美聯外卡第2。

洋基最近連贏3場保住外卡生機，這場獲勝後，在爭奪美聯第2張外卡之戰領先藍鳥半場勝差。藍鳥明天作客明尼蘇達雙城展開4連戰之後，有可能再度超越洋基，洋基24日起則會在波士頓芬威球場（FenwayPark）出賽，與紅襪進行3連戰。

8局下，賈羅（Joey Gallo）1支落點巧妙的左外野二壘安打，在2出局後率先帶起攻勢，接著托瑞斯（Gleyber Torres）的二壘打送蓋洛輕鬆回來得分，洋基4比3超前。

接著托瑞斯趁著烏謝拉（Gio Urshela）內野安打機會頭部撲壘再搶1分，洋基5比3。3球過後，桑契斯（Gary Sanchez）本季23號全壘打助洋基再下兩城，7比3遙遙領先。

9上遊騎兵反攻無力，終場就以3比7吞敗。

遊騎兵2、4、5局各得1分，率先取得3比0領先後，洋基先靠著5下與6下各得2分與1分追平，接著再藉著8下攻勢反敗為勝。

5月19日曾對遊騎兵投出無安打比賽的克魯伯（Corey Kluber）今天表現不佳，4又1/3局投球被敲出8支安打失3分，有4次三振，沒有保送。

培洛塔（Wandy Peralta）與霍姆斯（Clay Holmes）接力救援，沒再讓遊騎兵添得分數的同時，洋基打線幫忙追平比數。

勝利投手由8上上場後援的格林（Chad Green）拿下，他在兩隊3比3平手時上場，成功封鎖遊騎兵打線。

遊騎兵先發左投赫恩（Taylor Hearn）5又1/3局投球被敲出4支安打，失3分，有3次三振和4次保送。敗投由8下上場，2出局後出現大亂流的巴頓（SpencerPatton）扛下。