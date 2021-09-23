快訊

央行再打炒房！特定地區第二戶購屋貸款不得有寬限期

台灣宣布申請加入CPTPP 大陸外交部回應了

MLB ／洋基勝遊騎兵 半場勝差領先藍鳥躍居外卡第2

中央社 / 紐約22日綜合外電報導
托瑞斯。 美聯社
托瑞斯。 美聯社

8下2出局後，紐約洋基先由托瑞斯二壘打突破平手僵局，再靠桑契斯2分砲鎖住勝利，7比3擊敗德州遊騎兵。拜這1勝之賜，洋基以半場勝差擠下多倫多藍鳥，重返美聯外卡第2。

洋基最近連贏3場保住外卡生機，這場獲勝後，在爭奪美聯第2張外卡之戰領先藍鳥半場勝差。藍鳥明天作客明尼蘇達雙城展開4連戰之後，有可能再度超越洋基，洋基24日起則會在波士頓芬威球場（FenwayPark）出賽，與紅襪進行3連戰。

8局下，賈羅（Joey Gallo）1支落點巧妙的左外野二壘安打，在2出局後率先帶起攻勢，接著托瑞斯（Gleyber Torres）的二壘打送蓋洛輕鬆回來得分，洋基4比3超前。

接著托瑞斯趁著烏謝拉（Gio Urshela）內野安打機會頭部撲壘再搶1分，洋基5比3。3球過後，桑契斯（Gary Sanchez）本季23號全壘打助洋基再下兩城，7比3遙遙領先。

9上遊騎兵反攻無力，終場就以3比7吞敗。

遊騎兵2、4、5局各得1分，率先取得3比0領先後，洋基先靠著5下與6下各得2分與1分追平，接著再藉著8下攻勢反敗為勝。

5月19日曾對遊騎兵投出無安打比賽的克魯伯（Corey Kluber）今天表現不佳，4又1/3局投球被敲出8支安打失3分，有4次三振，沒有保送。

培洛塔（Wandy Peralta）與霍姆斯（Clay Holmes）接力救援，沒再讓遊騎兵添得分數的同時，洋基打線幫忙追平比數。

勝利投手由8上上場後援的格林（Chad Green）拿下，他在兩隊3比3平手時上場，成功封鎖遊騎兵打線。

遊騎兵先發左投赫恩（Taylor Hearn）5又1/3局投球被敲出4支安打，失3分，有3次三振和4次保送。敗投由8下上場，2出局後出現大亂流的巴頓（SpencerPatton）扛下。

遊騎兵

延伸閱讀

MLB／薪資僅洋基三分之一 光芒搶頭香進季後賽

MLB／今日戰績表 光芒擊敗藍鳥成為美聯首支上車季後賽

MLB／「外野三高」同場開轟 洋基擊退遊騎兵搶美聯外卡

MLB／張育成洋基主場火燙 老婆嗨：以前看王建民現在看老公

相關新聞

MLB／大谷翔平單場4保送 15次故意四壞美聯最多

距離全壘打榜第一只差一轟，天使隊日籍好手大谷翔平今天沒機會趕進度，全場被保送4次，包括2次故意四壞，累積15次故意四壞是...

MLB／薪資僅洋基三分之一 光芒搶頭香進季後賽

MLB要贏球不見得一定要花大錢，坦帕灣光芒隊就是最佳例子！光芒在23日以7：1擊敗爭奪外卡的藍鳥後，94勝59敗的戰績仍穩居美聯龍頭，也是美聯第一支確定殺進季後賽的隊伍，力壓同分區的豪門洋基、紅襪，光

MLB／天使剩大谷翔平唱獨角戲 第45轟換來悲情紀錄

大谷翔平本季第45轟終於在昨（22）日出爐，也讓他僅以1轟之差，繼續緊咬著目前暫時並列全壘打王的藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和皇家培瑞茲（Salvador Perez）。

MLB／沒打算放慢！紅雀上演2分打點高飛犧牲打 飆出11連勝

今天紅雀與釀酒人交手，上演罕見的畫面，紅雀外野手貝德（Harrison Bader）展現神速，在隊友打出高飛球後，將馬力開到最大，直接從二壘奔回本壘，讓球迷親眼見證什麼叫做「兩分打點的高飛犧牲打。」

MLB／「歐洲步」踩進棒球場 國民投手：給球迷歡樂

在籃球場上常見的「歐洲步」，竟然也能出現在棒球場上，日前馬林魚與國民展開三連戰，首戰馬林魚二壘手奇斯霍姆（Jazz Chisholm）敲出全壘打，踏出歐洲步以示慶祝，次戰國民投手羅傑斯（Josh Ro

MLB／投手大谷27日爭百年紀錄 打者翔平拚全壘打不休息

天使隊今天宣布大谷翔平下一次先發登板日，將在27日於主場對上水手隊，按照時間安排，10月還有機會再投一場，不過仍要看先發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。