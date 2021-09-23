MLB／光芒確定晉級基爾邁爾卻遭砸 直呼「絕對是故意」

藍鳥今天作客坦帕灣，光芒靠著第三局狂轟6分，包括米道斯（Austin Meadows）三分砲，最終以7:1痛宰藍鳥，成為美聯首支取得季後賽門票球隊，不過，賽後引發討論，卻是聚焦在日前光芒「偷小抄事件」主角基爾邁爾（Kevin Kiermaier），今天在比賽中是否遭對手故意砸球一事。

前天基爾邁爾在六局下滑回本壘時，撿起一張藍鳥寫滿面對光芒投球策略的小抄，儘管基爾邁爾再三澄清，自己當下並不知情，但今天上場打擊時，卻仍遭藍鳥投手波路奇（Ryan Borucki）背上招呼，基爾邁爾直呼:「絕對是故意的。」

八局上基爾邁爾一上場，第一球就遭波路奇觸身，可見基爾邁爾表情非常不悅，在主審經過一番討論後，決定將波路奇趕出場，此裁定引起藍鳥總教練蒙托 (Charlie Montoyo)和投手教練沃克(Pete Walker)暴怒，直接衝上場和主審理論，最終沃克也遭驅逐出場。

賽後波路奇表示自己絕非故意砸基爾邁爾，「我本來就很常投內角球，但我手滑了沒有控制好，這就是一球失投球，我不小心砸中了他，他們若不相信是他們的事，但這就是事實。」

基爾邁爾則相信藍鳥就是存心要報仇，表示「這絕對是針對我」，不過他也不甘示弱地反擊，「我希望季後賽能遇到藍鳥，我真心希望，想和他們對決的動機已經形成了，剩下的也無須多說。」

藍鳥在此役落敗後，現在再度以0.5之差落後洋基跌出外卡，兩隊將會在下星期三展開三連戰，比賽的結果將攸關兩隊能否取得晉級季後賽的資格。