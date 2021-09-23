MLB／大谷翔平單場4保送 15次故意四壞美聯最多

距離全壘打榜第一只差一轟，天使隊日籍好手大谷翔平今天沒機會趕進度，全場被保送4次，包括2次故意四壞，累積15次故意四壞是美聯最多，而天使隊雖然一度領先，但最後在延長賽以5：9敗給太空人隊。

大谷翔平今天擔任第三棒、指定打擊，沒什麼好球可打，前兩打席面對9顆球，只有1顆是好球，兩次獲得四壞球保送，6局下的第3打席積極出棒，敲出一壘滾地出局。

4局獲得保送後，大谷嘗試盜壘，雖然腳先到二壘，但止不住衝勢、離開壘包，反而被補觸殺出局，大谷也只能大字型躺在地上露出笑容。

大谷盜壘失敗後大字型躺在地上。 美聯社

7局下天使隊單局5分攻勢，將比數逆轉為5：3，但2出局、二壘有人情況下，大谷翔平獲得故意四壞球保送，沒機會繼續增添分數。

太空人隊也在8局上攻得2分，5：5追平，雙方進入延長賽突破僵局制，大谷翔平在10局下無人出局、二壘有人時上場打擊，結果左投泰勒（Blake Taylor）投了2顆壞球後，大谷又被故意四壞保送，天使隊雖然形成滿壘，但最終仍無法得分，大谷闖本壘被刺殺出局。

太空人隊在12局上終於攻下4分，而12局下大谷翔平再次上場打擊，在三壘有人時吞下三振，成為全場最後一個出局數。

大谷翔平全場2打數無安打，獲得4次保送，創下個人單場最多紀錄，本季15次獲得故意四壞保送，是美聯球員最多，第二名是運動家隊歐森（Matt Olson）、印地安人隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）各10次。