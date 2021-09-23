MLB／薪資僅洋基三分之一 光芒搶頭香進季後賽

MLB要贏球不見得一定要花大錢，坦帕灣光芒隊就是最佳例子！光芒在23日以7：1擊敗爭奪外卡的藍鳥後，94勝59敗的戰績仍穩居美聯龍頭，也是美聯第一支確定殺進季後賽的隊伍，力壓同分區的豪門洋基、紅襪，光芒更令人震驚的是「花小錢辦大事」，且團隊薪資全MLB第五低，是洋基薪資的三分之一而已，優異的農場養成、簽約眼光都是關鍵。

連三年進季後賽

MLB本季賽事已逼近尾聲，球隊普遍剩下不到10戰，晉級季後賽情勢逐漸明朗化，根據《CBS體育網》報導，美國聯盟23日出現首支晉級季後賽的隊伍，也就是美聯龍頭光芒隊，他們本役坐鎮主場迎戰爭奪外卡席次的藍鳥隊，又祭出招牌的牛棚車輪戰模式，共計6位投手接力只失一分，幫助光芒以7：1勝出，拿到第94勝，後面9場就算全敗也有外卡賽打。

這也是光芒隊連續第三年打進季後賽，19年他們也是以外卡身份拿到門票，20年縮水賽季拿到美東冠軍，今年沒意外的話應該也能衛冕美東冠軍，而非只以外卡身份進軍季後賽，甚至若後面9戰能贏4場，光芒就能刷新隊史單季勝場紀錄（原紀錄是08年的97勝），08年與去年他們都很可惜在世界大賽鎩羽而歸，今年也可能是他們挑戰隊史首冠的好機會。

光芒隊連三年殺進季後賽很不容易，但更不容易的是他們還不太花錢，Spotrac數據指出，光芒隊今年團隊薪資僅排MLB倒數第5低，去年更是倒數第3低，今年的7千萬美金團隊薪資是洋基隊的3分之1而已，但戰績上光芒卻能力壓洋基，這與光芒制服組、球探教練組都密不可分。

交易、選秀眼光都好

光芒隊是少數在交易上獲得所有人一致肯定的隊伍，如17年送出王牌先發投手亞契的交易案，亞契到了海盜只繳出平均水準的成績，光芒卻獲得一名新生代王牌先發格拉斯諾、一名使用權限還很長的好打者梅鐸斯，以及目前還在小聯盟、但名氣響亮的年輕強投貝茲，他是今年美國隊的奧運王牌先發，算是近代最「搶劫」的一次交易案，而本季光芒換來老牌重砲克魯茲，也被期待是一次正確的補強。

除了稱讚制服組的交易談判能力，光芒的球探教練眼光也是關鍵，他們懂得在砂礫中挑珍珠，當時海盜無法把格拉斯諾的天賦兌現，光芒球探卻看出他的實力，教練組調整他的投球模式，而去年站穩先發的古巴強打少年阿羅薩雷納，也是經由球探的慧眼識英雄才簽下的，種種關鍵才能成就光芒有源源不絕的年輕好手，讓他們花小錢辦大事。

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