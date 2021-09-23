快訊

敢不敢制裁中國？日本自民黨辯論和「安倍一強」矛盾

數位綁定填錯資料免驚！王美花證實可能下周讓民眾修改

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／薪資僅洋基三分之一 光芒搶頭香進季後賽

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
率先打進季後賽的光芒，團隊薪資是全大聯盟第五低，僅有洋基的三分之一而已。 美聯社
率先打進季後賽的光芒，團隊薪資是全大聯盟第五低，僅有洋基的三分之一而已。 美聯社

MLB要贏球不見得一定要花大錢，坦帕灣光芒隊就是最佳例子！光芒在23日以7：1擊敗爭奪外卡的藍鳥後，94勝59敗的戰績仍穩居美聯龍頭，也是美聯第一支確定殺進季後賽的隊伍，力壓同分區的豪門洋基、紅襪，光芒更令人震驚的是「花小錢辦大事」，且團隊薪資全MLB第五低，是洋基薪資的三分之一而已，優異的農場養成、簽約眼光都是關鍵。

連三年進季後賽

MLB本季賽事已逼近尾聲，球隊普遍剩下不到10戰，晉級季後賽情勢逐漸明朗化，根據《CBS體育網》報導，美國聯盟23日出現首支晉級季後賽的隊伍，也就是美聯龍頭光芒隊，他們本役坐鎮主場迎戰爭奪外卡席次的藍鳥隊，又祭出招牌的牛棚車輪戰模式，共計6位投手接力只失一分，幫助光芒以7：1勝出，拿到第94勝，後面9場就算全敗也有外卡賽打。

這也是光芒隊連續第三年打進季後賽，19年他們也是以外卡身份拿到門票，20年縮水賽季拿到美東冠軍，今年沒意外的話應該也能衛冕美東冠軍，而非只以外卡身份進軍季後賽，甚至若後面9戰能贏4場，光芒就能刷新隊史單季勝場紀錄（原紀錄是08年的97勝），08年與去年他們都很可惜在世界大賽鎩羽而歸，今年也可能是他們挑戰隊史首冠的好機會。

光芒隊連三年殺進季後賽很不容易，但更不容易的是他們還不太花錢，Spotrac數據指出，光芒隊今年團隊薪資僅排MLB倒數第5低，去年更是倒數第3低，今年的7千萬美金團隊薪資是洋基隊的3分之1而已，但戰績上光芒卻能力壓洋基，這與光芒制服組、球探教練組都密不可分。

交易、選秀眼光都好

光芒隊是少數在交易上獲得所有人一致肯定的隊伍，如17年送出王牌先發投手亞契的交易案，亞契到了海盜只繳出平均水準的成績，光芒卻獲得一名新生代王牌先發格拉斯諾、一名使用權限還很長的好打者梅鐸斯，以及目前還在小聯盟、但名氣響亮的年輕強投貝茲，他是今年美國隊的奧運王牌先發，算是近代最「搶劫」的一次交易案，而本季光芒換來老牌重砲克魯茲，也被期待是一次正確的補強。

除了稱讚制服組的交易談判能力，光芒的球探教練眼光也是關鍵，他們懂得在砂礫中挑珍珠，當時海盜無法把格拉斯諾的天賦兌現，光芒球探卻看出他的實力，教練組調整他的投球模式，而去年站穩先發的古巴強打少年阿羅薩雷納，也是經由球探的慧眼識英雄才簽下的，種種關鍵才能成就光芒有源源不絕的年輕好手，讓他們花小錢辦大事。

【更多精采內容，詳見

光芒

延伸閱讀

MLB／天使剩大谷翔平唱獨角戲 第45轟換來悲情紀錄

MLB／沒打算放慢！紅雀上演2分打點高飛犧牲打 飆出11連勝

MLB／「歐洲步」踩進棒球場 國民投手：給球迷歡樂

MLB／今日戰績表 光芒擊敗藍鳥成為美聯首支上車季後賽

相關新聞

MLB／大谷翔平單場4保送 15次故意四壞美聯最多

距離全壘打榜第一只差一轟，天使隊日籍好手大谷翔平今天沒機會趕進度，全場被保送4次，包括2次故意四壞，累積15次故意四壞是...

MLB／薪資僅洋基三分之一 光芒搶頭香進季後賽

MLB要贏球不見得一定要花大錢，坦帕灣光芒隊就是最佳例子！光芒在23日以7：1擊敗爭奪外卡的藍鳥後，94勝59敗的戰績仍穩居美聯龍頭，也是美聯第一支確定殺進季後賽的隊伍，力壓同分區的豪門洋基、紅襪，光

MLB／天使剩大谷翔平唱獨角戲 第45轟換來悲情紀錄

大谷翔平本季第45轟終於在昨（22）日出爐，也讓他僅以1轟之差，繼續緊咬著目前暫時並列全壘打王的藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和皇家培瑞茲（Salvador Perez）。

MLB／沒打算放慢！紅雀上演2分打點高飛犧牲打 飆出11連勝

今天紅雀與釀酒人交手，上演罕見的畫面，紅雀外野手貝德（Harrison Bader）展現神速，在隊友打出高飛球後，將馬力開到最大，直接從二壘奔回本壘，讓球迷親眼見證什麼叫做「兩分打點的高飛犧牲打。」

MLB／「歐洲步」踩進棒球場 國民投手：給球迷歡樂

在籃球場上常見的「歐洲步」，竟然也能出現在棒球場上，日前馬林魚與國民展開三連戰，首戰馬林魚二壘手奇斯霍姆（Jazz Chisholm）敲出全壘打，踏出歐洲步以示慶祝，次戰國民投手羅傑斯（Josh Ro

MLB／投手大谷27日爭百年紀錄 打者翔平拚全壘打不休息

天使隊今天宣布大谷翔平下一次先發登板日，將在27日於主場對上水手隊，按照時間安排，10月還有機會再投一場，不過仍要看先發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。