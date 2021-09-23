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MLB／天使剩大谷翔平唱獨角戲 第45轟換來悲情紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平敲出第45轟的同時，卻寫下一項悲情紀錄。 路透
大谷翔平敲出第45轟的同時，卻寫下一項悲情紀錄。 路透

大谷翔平本季第45轟終於在昨（22）日出爐，也讓他僅以1轟之差，繼續緊咬著目前暫時並列全壘打王的藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和皇家培瑞茲（Salvador Perez）。不過在大谷盡全力爭取全壘打王的同時，卻又寫下一項悲情紀錄。

在此役以5:10輸給太空人後，天使將確定連續7年無緣季後賽，而本季大谷為球隊貢獻出全壘打的比賽中，已有13場是天使輸對手至少4分以上，這項紀錄讓他追平1999年的小熊隊強打索沙（Sammy Sosa），並列聯盟史上最多次。

天使今年受到傷病困擾的影響，投打兩方基本上都只剩大谷翔平一枝獨秀，大谷也不停創造佳績，昨天擊球初速超過115英哩的全壘打，是他職業生涯第7發，而過去7年來，其他天使球員加起來也僅三位能敲出這樣速度的全壘打。

除此之外，根據ESPN的統計，目前大谷45轟、23盜的表現，成為自2007年「A-Rod」羅德里格斯（Alex Rodriguez）以來，首位在一個賽季中敲出至少45轟、20盜的球員，該年最終也由A-Rod獲選MVP殊榮。

大谷翔平 A-Rod 天使

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