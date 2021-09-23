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MLB／沒打算放慢！紅雀上演2分打點高飛犧牲打 飆出11連勝

聯合新聞網 / 綜合報導
紅雀外野手貝德展現神速，在隊友打出犧牲打後，直接從二壘奔回本壘。 美聯社
紅雀外野手貝德展現神速，在隊友打出犧牲打後，直接從二壘奔回本壘。 美聯社

今天紅雀釀酒人交手，上演罕見的畫面，紅雀外野手貝德（Harrison Bader）展現神速，在隊友打出高飛球後，將馬力開到最大，直接從二壘奔回本壘，讓球迷親眼見證什麼叫做「兩分打點的高飛犧牲打。」

二局上紅雀在二三壘有人情況下，艾德曼（Tommy Edman）敲出中右外野方向深遠高飛球，不過釀酒人中外野手肯恩（Lorenzo Cain）展現絕佳美技，在全壘打牆前的紅土區縱身一躍，沒收了一記長打，原本以為此舉能幫助球隊至少少掉一分，不料貝德卻硬是從二壘跑回本壘，讓一支高飛犧牲打帶有兩分打點。

從貝德跑壘的動作及過程中，可以猜測當時他應該早就決定好要奔回本壘了，因為隨著肯恩越靠近全壘打牆，看似有相當高的機會將該球接殺，貝德就越往二壘壘包靠近，準備好一旦球被接到，就立刻踩二壘往三壘方向衝，果然在肯恩接到球將球扔給右外野手賈西亞（Avisaíl García）的時候，貝德已經越過三壘往本壘飛馳了，釀酒人的野手根本來不及防備，直接放棄傳本壘。

艾德曼這支兩分打點的犧牲打，是紅雀自 2009 年「生化人」普荷斯（Albert Pujols）後，再次上演的罕見戲碼，此役最終紅雀是以10：2擊敗釀酒人，讓近期11連勝的好表現延續下去，並穩住外卡第二的位置。

紅雀 釀酒人

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