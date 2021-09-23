MLB／「歐洲步」踩進棒球場 國民投手：給球迷歡樂

在籃球場上常見的「歐洲步」，竟然也能出現在棒球場上，日前馬林魚與國民展開三連戰，首戰馬林魚二壘手奇斯霍姆（Jazz Chisholm）敲出全壘打，踏出歐洲步以示慶祝，次戰國民投手羅傑斯（Josh Rogers）在三振奇斯霍姆後，如法炮製同一步伐回應。

奇斯霍姆在台灣時間21日的比賽中，不但首度敲出雙響砲，更在延長賽跑回再見分，助球隊在十局下以8：7擊敗國民。而當奇斯霍姆敲出全壘打跑回本壘時，在本壘板前做出「歐洲步」的招牌動作。

隔日羅傑斯逮住機會報仇，在用一記外角球騙到奇斯霍姆出棒後，將他三振出局也順利結束該半局，當他小跑步下丘時，也以相同的「歐洲步」回應奇澤姆。

根據奇斯霍姆的說法，他當時並不知道在被三振後，羅傑斯有做出「歐洲步」來慶祝，是在看到影片之後才了解情況。不過他表示，「我從未看過投手做歐洲步，不過我遇過很多投手喜歡在我面前做出慶祝動作，我其實挺喜歡這樣的互動，這能讓我更專注，這就是球員在場上的競爭。」

羅傑斯賽後也做出回應，「奇斯霍姆打球很有娛樂性，看他打球很有趣，而我們比賽就像是一場秀，要給球迷帶來歡樂。」

國民投手羅傑斯不甘示弱，三振奇斯霍姆後也用「歐洲步」還以顏色。 路透