MLB／投手大谷27日爭百年紀錄 打者翔平拚全壘打不休息

天使隊今天宣布大谷翔平下一次先發登板日，將在27日於主場對上水手隊，按照時間安排，10月還有機會再投一場，不過仍要看先發結果而定，只有打者翔平可以繼續打下去。

大谷翔平要挑戰繼貝比魯斯（Babe Ruth）之後單季「10勝、10轟」的103年紀錄，還差1場勝投，休息六天後再先發，主場連15場先發未吞敗、生涯對戰水手2場全勝，都是下一場出賽的優勢。

總教練麥登（Joe Maddon）表示，大谷上一次在周日（美國時間）登板狀況不錯，所以繼續安排在周日，「我認為讓他保持習慣比較好」。

而按照大谷「投一休六」的安排推算，10月4日還有機會在水手隊客場登板，不過麥登表示：「目前還沒討論到這邊，等這場先發完，我才會做出決定。」

天使隊從23日開始只剩下10場比賽，45轟的大谷還有機會爭取全壘打王，麥登也表示：「只要他想要出賽，我們不會阻止。」代表打者翔平沒有提前中斷球季的安排。