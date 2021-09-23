MLB／新「道奇之聲」主播染疫 傳奇投手賀西瑟一併隔離

美國職棒洛杉磯道奇隊今天發表聲明，在電視轉播擔任播報員的戴維斯（Joe Davis）檢驗出COVID-19確診，與他搭檔、曾是道奇隊名投的球評賀西瑟都進入隔離，無法播報球賽。

聲明稿指出，戴維斯儘管已經完整接種疫苗，但因今天檢驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，無法播報最近的賽事，他人現在家中隔離，球評賀西瑟（Orel Hershiser）也因為與他有密切接觸而在隔離中。

在傳奇播報員史卡利（Vin Scully）幾年前退休之後，戴維斯2018年起接棒，成為新一代的「道奇之聲」，擔綱每一場比賽的電視播報工作，經常與球評賀西瑟搭檔。

賀西瑟是道奇隊史名投，活躍於1980到1990年代，曾獲投手年度最高榮譽的賽揚獎、世界大賽最有價值球員。他在1993年隨道奇隊到台灣友誼賽，在當年的台北市立棒球場登板，對中華職棒龍熊聯軍投球1局。