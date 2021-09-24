MLB／今日戰績表 道奇孟西10局上兩分砲助隊打敗洛磯。

MLB的國聯戰況精采，舊金山巨人隊和洛杉磯道奇隊雖然季後賽在望，仍然在西區進行百勝衝刺。21日晚間在聖地牙哥客場，巨人隊在第1局上先馳得點和第9局上得到1分，終局以6：5取勝宿敵教士隊，拿到例行賽季第98場勝利。

2021-09-23 15:09