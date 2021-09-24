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MLB／今日戰績表 道奇孟西10局上兩分砲助隊打敗洛磯。
MLB今日戰績表
白襪 7:2(7局) 印地安人
白襪 3:5(7局) 印地安人(雙重戰)
紅雀 8:5 釀酒人
道奇 7:5(10局) 洛磯
水手 6:5 運動家
勇士 4:6 響尾蛇
巨人 6:7 教士
國民 : 紅人
海盜 : 費城人
遊騎兵 : 金鶯
藍鳥 : 雙城
太空人 : 天使
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:20 紅雀 vs. 小熊
07:05 海盜 vs. 費城人
07:05 遊騎兵 vs. 金鶯
07:10 白襪 vs. 印地安人
07:10 皇家 vs. 老虎
07:10 馬林魚 vs. 光芒
07:10 洋基 vs. 紅襪
07:10 國民 vs. 紅人
08:05 紅雀 vs. 小熊(雙重戰)
08:10 大都會 vs. 釀酒人
08:10 巨人 vs. 洛磯
08:10 藍鳥 vs. 雙城
09:38 水手 vs. 天使
09:40 太空人 vs. 運動家
09:40 道奇 vs. 響尾蛇
10:00 勇士 vs. 教士
09:38 太空人 vs. 天使
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