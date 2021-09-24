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MLB／今日戰績表 道奇孟西10局上兩分砲助隊打敗洛磯。

聯合新聞網 / 整理
道奇孟西10局上兩分砲，助隊打敗洛磯。 擷圖自推特
道奇孟西10局上兩分砲，助隊打敗洛磯。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

白襪 7:2(7局) 印地安人

白襪 3:5(7局) 印地安人(雙重戰)

紅雀 8:5 釀酒人

道奇 7:5(10局) 洛磯

水手 6:5 運動家

勇士 4:6 響尾蛇

巨人 6:7 教士

國民 : 紅人

海盜 : 費城人

遊騎兵 : 金鶯

藍鳥 : 雙城

太空人 : 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 紅雀 vs. 小熊

07:05 海盜 vs. 費城人

07:05 遊騎兵 vs. 金鶯

07:10 白襪 vs. 印地安人

07:10 皇家 vs. 老虎

07:10 馬林魚 vs. 光芒

07:10 洋基 vs. 紅襪

07:10 國民 vs. 紅人

08:05 紅雀 vs. 小熊(雙重戰)

08:10 大都會 vs. 釀酒人

08:10 巨人 vs. 洛磯

08:10 藍鳥 vs. 雙城

09:38 水手 vs. 天使

09:40 太空人 vs. 運動家

09:40 道奇 vs. 響尾蛇

10:00 勇士 vs. 教士

09:38 太空人 vs. 天使

球隊戰績表

太空人

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